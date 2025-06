Взрыв в прямом эфире: Израиль атаковал здание иранского телевидения

Здание государственного телевидения IRIB Ирана в Тегеране попало под удар армии Израиля. Это произошло сегодня, 16 июня.

Момент с ударом попал в прямой эфир, пишет Al Jazeera.

Иранская государственная телекомпания заявила, что подверглась атаке со стороны армии Израиля.

На кадрах, показанных телеканалом, видно, как женщина-ведущая находится в прямом эфире, когда раздается громкий взрыв.

Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p

— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025