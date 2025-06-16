Взрыв в прямом эфире: Израиль атаковал здание иранского телевидения
Здание государственного телевидения IRIB Ирана в Тегеране попало под удар армии Израиля. Это произошло сегодня, 16 июня.
Момент с ударом попал в прямой эфир, пишет Al Jazeera.
Израиль ударил по зданию вещателя Ирана
Иранская государственная телекомпания заявила, что подверглась атаке со стороны армии Израиля.
На кадрах, показанных телеканалом, видно, как женщина-ведущая находится в прямом эфире, когда раздается громкий взрыв.
Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p
— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025
После перерыва прямое вещание телеканала Khabar вернули, сообщило информационное агентство Mehr. Также в эфир вернулась ведущая Сахар Эмами, которая в момент атаки была в эфире.
Удар был нанесен после предупреждения, сделанного сегодня министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, который сказал:
— Рупор иранской пропаганды и подстрекательства находится на грани исчезновения. Началась эвакуация близлежащих жителей, — говорилось в его заявлении.
Государственный вещатель Ирана, IRIB, расположен в зоне, находящейся под угрозой эвакуации.
В соцсетях также распространили фото поврежденного здания, которое, вероятно, и стало объектом обстрела.
BREAKING: IRAN’S IRIB TV is still broadcasting LIVE from their HQ despite the ISRAELI TERRORIST STRIKE & ongoing fires. pic.twitter.com/T2PThoO5ql
— Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) June 16, 2025
После атаки Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары “по военным целям в Тегеране”, без уточнений деталей. Впоследствии там сообщили, что сегодня ВВС Израиля нанесли точный удар по центру связи, который использовался в военных целях ВС Ирана.
— Здание использовалось иранскими Вооруженными силами под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и активов центра, — говорится в заявлении.
В ЦАХАЛ добавили, что перед ударом израильская армия обеспечила эффективное заблаговременное предупреждение гражданского населения, включая телефонные звонки, чтобы максимально уменьшить ущерб гражданскому населению.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой. В Тель-Авиве заявили, что таким образом пытаются не допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие.
В результате атаки погибли командующий КСИР Хосейн Салами и начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
В ответ Иран запустил в сторону Израиля более 100 беспилотников. Позже 13 июня и 14 июня Израиль нанес новые авиаудары по городам Ирана, где расположены ключевые оборонительные сооружения и военные базы.