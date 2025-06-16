ЕС еще на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма

Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции, введенные в ответ на захват Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2026 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Что предусматривают санкции против России

Санкции были введены еще в июне 2014 года после незаконной аннексии Крыма. Они предусматривают ряд экономических и финансовых ограничений, в частности:

Сейчас смотрят

запрет на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе;

ограничения на инвестиции в инфраструктурные и финансовые проекты в этих регионах;

запрет на предоставление туристических услуг;

ограничения на экспорт в Крым отдельных товаров и технологий, используемых в транспорте, телекоммуникациях, энергетике;

запрет на поставки оборудования для геологической разведки и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

— Продление санкций — не просто формальность, а четкое подтверждение позиции: Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, считая ее вопиющим нарушением международного права, — отмечается в заявлении.

ЕС работает над 18 пакетом санкций против РФ

В документе также отмечается, что с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну, Кремль еще больше подорвал суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поэтому Европейский Союз работает над 18 пакетом санкций против РФ. Среди предложений — уменьшение установленного верхнего предела цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Однако эту инициативу, вероятно, не поддержит Группа семи, поэтому ЕС не планирует внедрять ее в одностороннем порядке.

Европейская комиссия также предложила включить в новый пакет дополнительные ограничения против Беларуси, а также санкции в отношении программного обеспечения, которое используют российские финансовые учреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.