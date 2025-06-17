Администрация Трампа распустила рабочую группу по давлению на Россию — Reuters

Администрация Дональда Трампа в последние недели официально прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая занималась разработкой стратегий давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Без давления на Россию

Рабочая группа была сформирована в марте или апреле, когда близкие советники Трампа выражали скептицизм относительно готовности Кремля заключить мирное соглашение.

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Уже в мае группа потеряла темп после осознания отсутствия президентской заинтересованности в более жесткой позиции в отношении Москвы.

— Под конец она потеряла темп, потому что там не было президента, — заявил один из чиновников Reuters.

Окончательный роспуск произошел примерно три недели назад во время масштабной кадровой чистки Совета национальной безопасности (СНБ).

Было уволено большинство членов СНБ, включая команду, ответственную за украинский вопрос.

Группа координировалась высокопоставленными сотрудниками СНБ и включала представителей Государственного департамента, Министерства финансов, Пентагона и разведывательного сообщества.

Среди уволенных был Эндрю Пик, ответственный за европейские и российские вопросы в СНБ.

Чиновники отметили, что группа разрабатывала варианты давления на бывшие советские республики и страны Восточной Европы и Азии для ограничения товарных и энергетических потоков с Россией.

Среди механизмов рассматривались экономические соглашения и спецоперации для вывода стран из геополитической орбиты России.

Издание пишет, что неизвестно, знал ли Трамп о создании или роспуске группы.

В издании отмечают, что роспуск, вероятно, углубит беспокойство европейских союзников накануне июльского саммита НАТО.

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский призвал США и ЕС усилить давление на Россию.

Он отметил, что российское политическое руководство не заинтересовано в переговорах о завершении войны и не хочет принимать соответствующие решения.

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