Авианосец США отправился на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и отправился на запад согласно с данными сайта отслеживания судов Marine Traffic. Перед этим был отменен запланированный визит корабля в центральный Вьетнам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Изменение курса американского авианосца USS Nimitz

Авианосец должен был пришвартоваться в городе Дананг на этой неделе. Однако, по информации двух источников, запланированный на 20 июня прием судна был отменен.

Сейчас смотрят

По словам одного из собеседников агентства, о решении сообщило посольство США в Ханое, указав причину — неотложная оперативная необходимость.

Посольство пока не прокомментировало ситуацию в ответ на запрос агентства.

На прошлой неделе авиационная ударная группа USS Nimitz проводила операции по обеспечению безопасности в Южно-Китайском море.

Как указано на сайте командования Тихоокеанского флота США, операция проводилась в рамках регулярного присутствия ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Данные Marine Traffic свидетельствуют, что в понедельник авианосец USS Nimitz двигался в западном направлении, вероятно, к Ближнему Востоку, где в настоящее время обостряется конфликт между Израилем и Ираном.

USS Nimitz регулярно привлекают к миссиям в Индо-Тихоокеанском регионе — зоне, которая имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов.

Такие мероприятия, как визит во Вьетнам, обычно проводят для укрепления партнерских отношений и демонстрации военного присутствия.

Внезапное изменение курса авианосца может свидетельствовать о пересмотре приоритетов США — на фоне все более острой напряженности на Ближнем Востоке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.