Близок ли Иран к ядерной бомбе? Позиции Израиля и США разошлись

Израиль на прошлой неделе нанес серию авиаударов по Ирану, заявив, что это необходимо для сдерживания его ядерной программы. Хотя в Иерусалиме считают, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, в разведке США придерживаются другого мнения: Иран не стремится его создать, а для полноценного производства и доставки оружия ему нужно еще три года.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Удары по Тегерану: удалось ли Израилю остановить ядерную программу

Израиль нанес серьезные повреждения объекту в Натанзе, где находятся центрифуги для обогащения урана, но хорошо защищенный комплекс в Фордоу остался почти невредимым. По словам одного из представителей разведки США, вероятно, это помогло Иерусалиму отложить ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев.

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По оценкам военных экспертов, Израиль не способен поразить этот объект без американского оружия и воздушной поддержки.

— Израиль может контролировать эти ядерные объекты, выводить их из строя, но если вы действительно хотите их демонтировать, это либо военный удар США, либо соглашение, — сказал Бретт Макгерк, бывший высокопоставленный дипломат на Ближнем Востоке во времена администраций Трампа и Байдена и аналитик CNN.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не хочет ввязывать свою страну в этот конфликт. Однако источники CNN сообщили, что администрация признает, что только американская военная поддержка позволит разрушить ядерную инфраструктуру Ирана.

— Центральное командование США, ответственное за американские военные операции на Ближнем Востоке, выразило большую неотложность, чем гражданское разведывательное сообщество, когда речь шла о стремлении Ирана получить ядерное оружие, — говорится в материале.

Как сообщает источник, перед последним израильским ударом Центральное командование считало, что Иран сможет быстрее получить ядерное оружие, если будет активно продвигаться в этом направлении.

Некоторые военные лидеры США в течение последних недель просили дополнительные ресурсы для защиты и поддержки Израиля, но не для того, чтобы помогать в атаках.

Действительно ли Иран так близок к ядерному оружию

Американские военные и разведка заявляют, что Вашингтон и Иерусалим имеют разные оценки относительно ядерной программы Тегерана.

Директор Нацразведки США в марте сказала, что разведывательное сообщество Америки считает, что Иран не создает ядерное оружие, а “Верховный лидер Хаменеи не санкционировал программу ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году”.

В то же время Трамп заявил, что Иран очень близок к получению оружия.

В CNN напомнили слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в интервью Fox News заявил, что разведывательная информация Иерусалима, которой поделились с США, четко свидетельствует о том, что Иран быстро продвигал секретный план превращения урана в оружие.

На прошлой неделе МАГАТЭ заявило о накоплении Ираном достаточного количества урана для потенциального изготовления девяти ядерных бомб.

— Задача Ирана заключается не только в создании грубого ядерного оружия — что, по мнению экспертов, Иран потенциально мог бы сделать в течение нескольких месяцев, если бы решил — но и в создании рабочей системы доставки, что может занять гораздо больше времени, — пишет CNN.

Представители разведки США и МАГАТЭ оценивают ущерб ядерной программе Ирана после ударов Израиля, но есть опасения, что это может побудить Тегеран более активно развивать оружие.

Однако, по данным источника, Иран пока “колеблется” и, вероятно, не имеет достаточных возможностей или опыта для этого.

Источник : CNN

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