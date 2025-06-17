Израиль выполняет нашу грязную работу в Иране – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил благодарность Израилю за его действия против Ирана.

В своем интервью телеканалу ZDF он назвал это “грязной работой”, которую Израиль выполняет ради безопасности всех.

Мерц прокомментировал удары Израиля по Ирану

Мерц заявил, что действия против Ирана — “это грязная работа, которую Израиль делает для нас всех”.

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По его словам, руководство Тегерана принесло миру смерть и разрушения из-за терактов, убийств и расправ, поддерживая Хезболлу и Хамас. Он подчеркнул, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года “никогда не было бы возможным без режима в Тегеране”.

— Я могу только выразить большое уважение к тому, что израильская армия, израильское руководство имели смелость это сделать. Иначе мы, возможно, месяцами и годами наблюдали бы за террором этого режима — возможно, еще и с ядерным оружием в их руках, — добавил Мерц.

При этом он отметил, что, если Иран будет готов сесть за стол переговоров, дальнейшие военные действия не понадобятся. Но если нет — на повестке дня будет необходимость полностью уничтожить ядерную программу Тегерана.

По словам канцлера, израильская армия не имеет достаточного оружия для этого, но оно есть у американцев.

Он также добавил, что режим в Тегеране не может оставаться таким, каким он был раньше, и что вскоре станет ясно, насколько далеко могут распространиться разрушения.

Напомним, 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, начав операцию под названием Львиный народ.

Представители ЦАХАЛ сообщили, что удары должны были предотвратить “неизбежную угрозу” — возможность Ирана создать ядерное оружие в течение нескольких дней.

Источник: ZDF

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