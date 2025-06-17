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Немедленная эвакуация из Тегерана: Трамп сделал заявление на фоне эскалации на Ближнем Востоке

трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана «немедленно эвакуироваться». Об этом он написал в тревожном посте на платформе Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне эскалации военного противостояния между Израилем и Ираном.

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– Иран должен был подписать соглашение, которое я им предложил. Какой позор и бессмысленная потеря человеческих жизней. Сказано четко: Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана! – цитирует Трампа Белый дом.

Почему Трамп призвал эвакуировать Тегеран

Заявление американского лидера прозвучал после того, как израильские официальные лица также призвали жителей иранской столицы покинуть город.

Под угрозой — центральные районы Тегерана, где проживает около 330 тыс. человек. В зону потенциального поражения попадают государственное телевидение, полицейская штаб-квартира, а также три больницы, включая ту, что принадлежит Корпусу стражей Исламской революции.

Иранские власти назвали эти предупреждения “психологической войной”, однако жители массово пытаются бежать. Из-за нехватки общественных бомбоубежищ люди либо застревают в пробках, либо прячутся в подвалах и на станциях метро. Эвакуацию осложняет и то, что миллионы жителей не имеют возможности покинуть город.

Конфликт продолжается с пятницы, когда Израиль нанес первые удары по ядерным и военным объектам в Иране. В ответ Тегеран также выпустил ракеты. В результате атак в Иране погибли по меньшей мере 224 человека, в Израиле – 24.

На фоне эскалации Дональд Трамп также объявил, что досрочно покидает саммит G7 в Канаде. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, это связано “с событиями на Ближнем Востоке”.

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Источник: New York Post

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