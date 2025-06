Трамп досрочно покинул саммит G7 и созвал команду по нацбезопасности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Лидеры стран Большой семерки – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Евросоюза – собрались на горном курорте Кананаскис в Канаде. Саммит должен был продлиться до вторника.

О решении президента США сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт в понедельник, 16 июня.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025