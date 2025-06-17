Трамп досрочно покинул саммит G7 и созвал команду по нацбезопасности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Лидеры стран Большой семерки – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Евросоюза – собрались на горном курорте Кананаскис в Канаде. Саммит должен был продлиться до вторника.

Трамп раньше покинул саммит G7 – что известно

О решении президента США сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт в понедельник, 16 июня.

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President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State. — Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025

– Было достигнуто многое, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп покинет саммит сегодня вечером после ужина с главами государств, – написала она в соцсети X.

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил решение Трампа покинуть саммит раньше, назвав это “благоприятным шагом” в контексте достижения прекращения огня на Ближнем Востоке. Впрочем, президент США заявил, что Макрон ошибается.

– Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Гораздо важнее. Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается, – написал Трамп в своей соцсети.

Также Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана и повторил, что Иран “должен был заключить ядерное соглашение с США”.

После объявления о досрочном отъезде с саммита президент США дал указание своей команде по нацбезопасности собраться в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом сообщил представитель администрации CNN в понедельник вечером. В то же время не уточняется, приказал ли Трамп провести заседание немедленно или уже после его возвращения в Вашингтон.

Ранее в тот же день у западного крыла Белого дома заметили нескольких высокопоставленных чиновников, в частности генерала Дэна Райзина Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Источник : CNBC

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