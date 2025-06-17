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Трамп досрочно покинул саммит G7 и созвал команду по нацбезопасности в Вашингтоне

Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Лидеры стран Большой семерки – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Евросоюза – собрались на горном курорте Кананаскис в Канаде. Саммит должен был продлиться до вторника.

Трамп раньше покинул саммит G7 – что известно

О решении президента США сообщила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт в понедельник, 16 июня.

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– Было достигнуто многое, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп покинет саммит сегодня вечером после ужина с главами государств, – написала она в соцсети X.

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил решение Трампа покинуть саммит раньше, назвав это “благоприятным шагом” в контексте достижения прекращения огня на Ближнем Востоке. Впрочем, президент США заявил, что Макрон ошибается.

Трамп відповів Макрону

Фото: скриншот из поста Трампа в Truth

– Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Гораздо важнее. Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается, – написал Трамп в своей соцсети.

Также Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана и повторил, что Иран “должен был заключить ядерное соглашение с США”.

После объявления о досрочном отъезде с саммита президент США дал указание своей команде по нацбезопасности собраться в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом сообщил представитель администрации CNN в понедельник вечером. В то же время не уточняется, приказал ли Трамп провести заседание немедленно или уже после его возвращения в Вашингтон.

Ранее в тот же день у западного крыла Белого дома заметили нескольких высокопоставленных чиновников, в частности генерала Дэна Райзина Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Источник: CNBC

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