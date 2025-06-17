Трамп заявил, что хочет безоговорочной капитуляции от Ирана
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что желает безоговорочной капитуляции Ирана.
Трамп о желании капитуляции Ирана
В социальной сети Truth Social американский президент опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из которых потребовал его безоговорочной капитуляции.
В то же время Трамп заявил, что США получили полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана.
По его словам, Иран имеет хорошие радиолокационные станции и другое оборонное оборудование, однако оно якобы не может сравниться с произведенным в США.
Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана — это якобы легкая мишень, однако США пока не собираются его устранять.
Как отметил Трамп, США не хотят, чтобы ракеты попадали в гражданских лиц или американских солдат.
В США подготовили резолюцию о запрете участия в военных действиях в Иране
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Месси намерен представить проект резолюции в американском Конгрессе, который запрещает Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.
Как сообщает The Hill, соавтором этого документа станет представитель Демократической партии, американский конгрессмен Ро Кханна.
В издании отмечают, что речь идет о резолюции особого типа, выполнение которой является обязательным в случае одобрения Конгрессом США.
В то же время в Bloomberg сообщили, что президент Дональд Трамп должен встретиться со своей командой по национальной безопасности в Вашингтоне, чтобы обсудить обострение на Ближнем Востоке.