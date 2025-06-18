Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

Будь посредником у себя: Трамп об участии Путина в конфликте между Израилем и Ираном

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Российский диктатор Владимир Путин в недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил свою помощь в качестве посредника в конфликте между Израилем и Ираном. Однако глава Белого дома довольно резко ответил ему.

Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп во время ответов на вопросы прессы возле Белого дома в среду, пишет Интерфакс-Украина.

Трамп посоветовал Путину разобраться с РФ

Глава Белого дома сказал, что общался с российским диктатором вчера, 17 июня. Но, отметим, что официальных сообщений об этом не было.

Сейчас смотрят

По его словам, во время вчерашнего разговора Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

— Я ему ответил: сделай мне одолжение — будь посредником у себя. Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией, хорошо? А этим (Ближним Востоком — Ред.) можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все уладится. Хотя погибло очень много людей, — сказал Трамп.

Отметим, что официально о последнем разговоре главы Белого дома и российского диктатора сообщалось 14 июня.

Тогда стороны обсудили тему войны в Украине. В частности, Путин сообщил Трампу о реализации стамбульских договоренностей, а именно — проведении обменов пленными и передаче Украине тел погибших военных.

Также они говорили и об обострении конфликта между Израилем и Ираном. Путин критиковал действия Израиля, а Трамп, наоборот, назвал их эффективными.

На следующий день Трамп заявил, что главной темой разговора с Путиным было именно обострение между Израилем и Ираном. Путин, по его словам, предложил свое участие в качестве посредника.

Читайте также
Трамп заявил, что хочет безоговорочной капитуляции от Ирана
Трамп желает безоговорочной капитуляции Ирана — какая причина

Источник: Интерфакс-Украина

Связанные темы:

Владимир ПутинДональд ТрампРосіяСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь