Будь посредником у себя: Трамп об участии Путина в конфликте между Израилем и Ираном

Российский диктатор Владимир Путин в недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил свою помощь в качестве посредника в конфликте между Израилем и Ираном. Однако глава Белого дома довольно резко ответил ему.

Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп во время ответов на вопросы прессы возле Белого дома в среду, пишет Интерфакс-Украина.

Трамп посоветовал Путину разобраться с РФ

Глава Белого дома сказал, что общался с российским диктатором вчера, 17 июня. Но, отметим, что официальных сообщений об этом не было.

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По его словам, во время вчерашнего разговора Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

— Я ему ответил: сделай мне одолжение — будь посредником у себя. Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией, хорошо? А этим (Ближним Востоком — Ред.) можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все уладится. Хотя погибло очень много людей, — сказал Трамп.

Отметим, что официально о последнем разговоре главы Белого дома и российского диктатора сообщалось 14 июня.

Тогда стороны обсудили тему войны в Украине. В частности, Путин сообщил Трампу о реализации стамбульских договоренностей, а именно — проведении обменов пленными и передаче Украине тел погибших военных.

Также они говорили и об обострении конфликта между Израилем и Ираном. Путин критиковал действия Израиля, а Трамп, наоборот, назвал их эффективными.

На следующий день Трамп заявил, что главной темой разговора с Путиным было именно обострение между Израилем и Ираном. Путин, по его словам, предложил свое участие в качестве посредника.

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