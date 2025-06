Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком

Очередное обострение в отношениях между Израилем и Ираном началось 13 июня 2025 года. В этот день Израиль нанес серию масштабных ударов по ключевым военным и стратегическим объектам на территории Ирана.

Под удар попали ядерные объекты, в частности главный центр по обогащению урана в Натанзе, а также предприятия по производству ракетного вооружения и структуры военного командования. Эти действия стали началом широкой операции, цель которой — помешать Ирану создать ядерное оружие.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила ряд авиаударов по объектам военной инфраструктуры иранского режима в окрестностях Тегерана. Среди целей — завод по производству центрифуг, а также несколько предприятий, связанных с изготовлением вооружения.

Согласно сообщению, в течение последних нескольких часов более 50 израильских истребителей нанесли скоординированные удары по ключевым военным объектам в столичном регионе Ирана.

Это не первая эскалация конфликта на Ближнем Востоке в этому году. Еще 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников по Израилю, что стало крупнейшей атакой дронов в истории, и первым случаем прямого нападения на Израиль со стороны армии другого государства с 1991 года. Тогда официальный Иерусалим для отражения атаки применил системы Стрела-3 и Праща Давида.

Примечательным стало и то, что к обороне Израиля не только вооруженные силы страны: США, Великобритания и Иордания также использовали свои войска для перехвата иранских дронов над Израилем, а Франция развернула свой военно-морской флот. Странам совместными усилиями удалось отразить нападение Ирана и значительных последствий для Израиля не произошло. Также не поступало информации о человеческих жертвах.

Арабо-израильский конфликт вновь обострился 7 октября 2023 года, когда по Израилю из сектора Газа были нанесены ракетные удары, а на юг еврейского государства вошли боевики ХАМАС. Тогда сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что террористы из Газы проникли в города на юге Израиля, в результате чего были погибшие и раненые.

Тогда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что это не эскалация и ХАМАС объявил Израилю войну.

В НАТО осудили террористические атаки ХАМАСа против Израиля.

Представитель военно-политического союза Дилан Уайт в соцсети X (бывший Twitter) написал, что терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право защищать себя.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself.

— Dylan White (@NATOpress) October 7, 2023