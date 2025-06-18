Кая Каллас предупредила: Москва готовит масштабную войну против Европы

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас предупредила о прямой угрозе со стороны России для ЕС и заявила о наличии у Москвы долгосрочного плана длительной агрессии.

Об этом сообщила Каллас, выступая перед депутатами Европарламента.

Россия угрожает Европейскому Союзу

Кая Каллас очертила масштабный характер российских провокаций против стран Европейского Союза и их систематичность.

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По ее словам, Россия активно нарушает воздушное пространство европейских стран, проводит провокационные военные маневры вблизи границ ЕС и осуществляет атаки на критическую инфраструктуру союза.

Каллас подробно перечислила российские действия, направленные против ЕС, включая атаки на транспортные средства, энергетическую инфраструктуру и промышленные объекты.

Особо Каллас отметила целенаправленные нападения на компании, поддерживающие Украину.

— Мы живем в очень опасные и сложные времена. Россия уже является прямой угрозой для Европейского Союза, — заявила Каллас во время выступления в Европарламенте.

Высокая представительница ЕС подчеркнула масштабное наращивание российского военного потенциала и расширение ядерного арсенала.

По ее словам, это свидетельствует о долгосрочных агрессивных намерениях Москвы.

— Россия нарушает наше воздушное пространство, проводит провокационные военные маневры вблизи границ ЕС, нацеливается на наши поезда и самолеты, атакует наши трубопроводы, подводные оптоволоконные кабели и электросети, — отметила она.

Каллас привела статистику российских военных расходов, которые демонстрируют серьезность намерений Кремля.

По ее словам, в прошлом году Россия потратила на оборону больше средств, чем весь Европейский Союз вместе взятый.

— В этом году Россия тратит на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это долгосрочный план долгосрочной агрессии, — подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, глава дипломатии ЕС призвала страны-члены ЕС как можно быстрее достичь нового целевого уровня расходов на оборону НАТО в размере 5%.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите G7 заявил, что в этом году все страны НАТО выполнили показатель в 2% ВВП на оборону.

Кроме того, Рютте заявил о своих ожиданиях, что лидеры примут решение о дальнейшем усилении обороны, в частности согласовании нового плана оборонных инвестиций, по которому оборонные инвестиции НАТО вырастут до 5% ВВП.

Ранее Кая Каллас заявляла, что ЕС считает угрозу от союза РФ и Китая самым большим вызовом в мире.

Каллас обвинила Пекин в том, что он подпитывает российскую военную машину, поставляя около 80% товаров двойного назначения в РФ.

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