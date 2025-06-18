Келлог планирует встречу с Лукашенко, чтобы сдвинуть переговоры Украины с РФ — Reuters

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, информированные по этому вопросу.

Зачем Келлог хочет встретиться с Лукашенко

По словам одного из собеседников, если Келлог действительно приедет в Беларусь и встретится с Лукашенко, он станет самым высоким должностным лицом США, которое посетит авторитарное государство за последние годы.

Сейчас смотрят

Два других сказали, что точная повестка дня встречи пока неизвестна, однако сам Келлог в частных разговорах назвал эту поездку потенциальным шагом к началу мирных переговоров по завершению войны России против Украины.

В Госдепе США, посольстве Беларуси в Вашингтоне, в Белом доме и сам Келлог отказались комментировать эту информацию.

— Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и не исключено, что поездка может быть отменена или изменена в последний момент, — отмечает издание.

США приостановили деятельность своего посольства в Беларуси в 2022 году, поскольку Минск поддержал Россию в ее вторжении в Украину.

В то же время, по словам собеседника издания, во время второго срока Трампа его администрация возобновила усилия по установлению рабочих отношений с Беларусью, в частности в вопросе возвращения политических заключенных в обмен на ослабление санкций США.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.