Присвоение €7,4 млн для Украины: в Словакии задержали 8 человек

В Словакии задержали восемь человек по делам о расследовании относительно нецелевого использования средств, предназначенных для военной помощи Украине.

Военная помощь Украине: почему произошли задержания в Словакии

Как сообщает прокуратура Европейского Союза, в рамках расследования задержали четырех должностных лиц Министерства обороны Словакии.

По информации прокуратуры ЕС, вероятные убытки составляют около €7,4 млн.

Сейчас смотрят

В апреле 2025 года Европейская прокуратура инициировала расследование.

Как указано в сообщении, с февраля до марта 2022 года должностные лица Министерства обороны Словакии подали заявки на возмещение расходов в Европейский фонд мира (EPF) за предоставленную Украине военную помощь.

В частности, за поставки боеприпасов, бесплатно переданных стране.

В прокуратуре объяснили, что фигуранты намеренно нарушили обязательства, бюджетные правила государственного управления, отдав немотивированные приказы о закупке боеприпасов у двух частных компаний.

Отмечается, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована в Словакии, поэтому боеприпасы могли быть завышены по цене, отметили в прокуратуре ЕС.

Расследование продолжается в сотрудничестве с Управлением по борьбе с организованной преступностью Словакии при управлении полиции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.