Присвоение €7,4 млн для Украины: в Словакии задержали 8 человек
В Словакии задержали восемь человек по делам о расследовании относительно нецелевого использования средств, предназначенных для военной помощи Украине.
Военная помощь Украине: почему произошли задержания в Словакии
Как сообщает прокуратура Европейского Союза, в рамках расследования задержали четырех должностных лиц Министерства обороны Словакии.
По информации прокуратуры ЕС, вероятные убытки составляют около €7,4 млн.
В апреле 2025 года Европейская прокуратура инициировала расследование.
Как указано в сообщении, с февраля до марта 2022 года должностные лица Министерства обороны Словакии подали заявки на возмещение расходов в Европейский фонд мира (EPF) за предоставленную Украине военную помощь.
В частности, за поставки боеприпасов, бесплатно переданных стране.
В прокуратуре объяснили, что фигуранты намеренно нарушили обязательства, бюджетные правила государственного управления, отдав немотивированные приказы о закупке боеприпасов у двух частных компаний.
Отмечается, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована в Словакии, поэтому боеприпасы могли быть завышены по цене, отметили в прокуратуре ЕС.
Расследование продолжается в сотрудничестве с Управлением по борьбе с организованной преступностью Словакии при управлении полиции.