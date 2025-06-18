Чтобы противостоять Трампу: экс-посол США в Украине Бринк будет баллотироваться в Конгресс
Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк объявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру в Конгресс США от Демократической партии. Она планирует баллотироваться от штата Мичиган, откуда родом.
Бриджит Бринк баллотируется в Конгресс США
— Я посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Именно поэтому мы противостояли Путину и я выступила против Трампа. Моя следующая миссия: бороться за то, что правильно здесь, у нас дома. Я баллотируюсь в Конгресс, потому что пришло время поставить семьи Мичигана на первое место и дать отпор, — написала она сегодня в сети Х.
Бринк подчеркнула, что США нуждаются в “принципиальных лидерах, у которых есть опыт противостояния политике Трампа и отчаянной борьбы за наши демократические ценности”.
— Если вы со мной в этой борьбе, мне нужна ваша помощь, — отметила экс-посол.
Напомним, Бриджит Бринк объяснила причину своей отставки с поста главы дипмиссии в Украине. Ее решение было обусловлено изменениями во внешнеполитическом курсе новой администрации Белого дома.
— Я уважаю право и ответственность президента определять внешнюю политику США. Задача Дипломатической службы США — воплощать эту политику. Но, к сожалению, с началом администрации Трампа политика стала заключаться в давлении на жертву — Украину, а не на агрессора — Россию, — написала Бринк в колонке для Detroit Free Press.
Бриджит Бринк была назначена послом США в Украине в мае 2022 года. В апреле 2025 года она покинула эту должность, подав в отставку.