США развернут вблизи Израиля уже третий авианосец – СМИ

На следующей неделе третий американский авианосец USS Gerald R. Ford вместе с сопровождающей ударной группой планируют переместить в восточную часть Средиземного моря, вблизи Израиля.

Об этом CNN сообщили американский чиновник и еще два информированных лица.

Авианосец США планируют переместить в восточную часть Средиземного моря

Развертывание авианосца USS Gerald R. Ford в зоне европейского командования было запланировано еще в конце прошлого года. Однако из-за обострения конфликта с Ираном он, вероятно, переместится в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля.

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По информации CNN, еще один американский авианосец также направляется на Ближний Восток и он либо присоединится к USS Carl Vinson, либо заменит его.

Отмечается, что американские военные применяют авианосцы, чтобы показать свою силу в любой точке мира, и именно эти корабли одними из первых выходят на позиции во время кризисных ситуаций.

Авианосцы могут перевозить десятки самолетов, которые способны атаковать врага, перехватывать ракеты и беспилотники. К тому же их сопровождают военные корабли, которые защищают от угроз с воздуха, суши и под водой.

Накануне появилась информация о том, что американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и направился на запад.

По плану авианосец должен был зайти в порт города Дананг на этой неделе, но, по данным двух источников Reuters, запланированная на 20 июня остановка судна была отменена.

Источник : CNN

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