США развернут вблизи Израиля уже третий авианосец – СМИ
На следующей неделе третий американский авианосец USS Gerald R. Ford вместе с сопровождающей ударной группой планируют переместить в восточную часть Средиземного моря, вблизи Израиля.
Об этом CNN сообщили американский чиновник и еще два информированных лица.
Авианосец США планируют переместить в восточную часть Средиземного моря
Развертывание авианосца USS Gerald R. Ford в зоне европейского командования было запланировано еще в конце прошлого года. Однако из-за обострения конфликта с Ираном он, вероятно, переместится в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля.
По информации CNN, еще один американский авианосец также направляется на Ближний Восток и он либо присоединится к USS Carl Vinson, либо заменит его.
Отмечается, что американские военные применяют авианосцы, чтобы показать свою силу в любой точке мира, и именно эти корабли одними из первых выходят на позиции во время кризисных ситуаций.
Авианосцы могут перевозить десятки самолетов, которые способны атаковать врага, перехватывать ракеты и беспилотники. К тому же их сопровождают военные корабли, которые защищают от угроз с воздуха, суши и под водой.
Накануне появилась информация о том, что американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и направился на запад.
По плану авианосец должен был зайти в порт города Дананг на этой неделе, но, по данным двух источников Reuters, запланированная на 20 июня остановка судна была отменена.