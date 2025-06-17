Стармер подобрал документы, которые случайно выпустил Трамп на полях саммита G7

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подобрал документы, которые случайно выпустил президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде. По словам Стармера, он сделал это для того, чтобы избежать ареста командой охраны президента США, если бы кто-то другой подошел к документам.

Стармер подобрал выпущенные Трампом документы

В канадском Кананаскисе после того, как Трамп открыл некоторые документы по торговому соглашению между Великобританией и США, в результате чего пачка бумаг упала на землю, Стармер сказал, что у него не было другого выбора, кроме как наклониться и помочь.

— Я имею в виду, что с документами и их поднятием было немного вариантов. Как вы, наверное, знаете, существовали достаточно строгие правила относительно того, кто может приблизиться к президенту, — сказал британский премьер.

По словам Стармера, вокруг американского президента, как и следовало ожидать, есть очень строго охраняемая зона безопасности.

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Британский премьер-министр предположил, что если бы кто-то из журналистов подошел к Трампу, чтобы помочь ему собрать документы, то команда охраны президента США могла бы его арестовать.

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Кроме того, что Трамп выбросил документы, он ошибочно объявил, что заключил соглашение с Европейским Союзом, а не с Великобританией, обратили внимание журналисты.

В то же время Кир Стармер отметил, что между США и Великобританией давно существуют тесные отношения, в частности в сфере обороны, безопасности и обмена разведывательными данными.

Источник : The Guardian

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