Стармер подобрал документы, которые случайно выпустил Трамп на полях саммита G7
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подобрал документы, которые случайно выпустил президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде. По словам Стармера, он сделал это для того, чтобы избежать ареста командой охраны президента США, если бы кто-то другой подошел к документам.
Стармер подобрал выпущенные Трампом документы
В канадском Кананаскисе после того, как Трамп открыл некоторые документы по торговому соглашению между Великобританией и США, в результате чего пачка бумаг упала на землю, Стармер сказал, что у него не было другого выбора, кроме как наклониться и помочь.
— Я имею в виду, что с документами и их поднятием было немного вариантов. Как вы, наверное, знаете, существовали достаточно строгие правила относительно того, кто может приблизиться к президенту, — сказал британский премьер.
По словам Стармера, вокруг американского президента, как и следовало ожидать, есть очень строго охраняемая зона безопасности.
Британский премьер-министр предположил, что если бы кто-то из журналистов подошел к Трампу, чтобы помочь ему собрать документы, то команда охраны президента США могла бы его арестовать.
Кроме того, что Трамп выбросил документы, он ошибочно объявил, что заключил соглашение с Европейским Союзом, а не с Великобританией, обратили внимание журналисты.
В то же время Кир Стармер отметил, что между США и Великобританией давно существуют тесные отношения, в частности в сфере обороны, безопасности и обмена разведывательными данными.