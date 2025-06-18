Украина передала США участника кибергруппировки Ryuk

Сегодня, 18 июня, украинская сторона передала американским правоохранителям участника международной киберпреступной группировки. Преступник причастен к деятельности по распространению программы-вымогателя Ryuk.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Международный преступник задержан в Киеве

Следственные органы установили, что участники преступной группировки совершили более 2 400 кибератак в разных странах мира с целью вымогательства выкупа за восстановление доступа к зашифрованным данным.

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Общая сумма выплат, которые они получили, превышает $100 млн США.

Иностранный гражданин был задержан в Киеве в апреле этого года по запросу американской стороны.

— В рамках международного правового сотрудничества Офис Генерального прокурора обеспечил экстрадицию в Соединенные Штаты Америки участника организованной преступной группировки, — отметили в ведомстве.

Что известно о программе Ryuk

По данным Генпрокуратуры, программа-вымогатель Ryuk классифицируется как высокотехнологичный инструмент киберпреступности.

Вредоносный код специально разработан для проникновения в корпоративные сети и шифрования критически важных файлов организаций с последующим вымогательством средств за разблокировку.

Напомним, что граждане Украины также неоднократно становились жертвами кибератак.

Недавно российские хакеры массово атаковали государственные реестры. Под атакой оказались ресурсы Министерства юстиции Украины.

Однако, как отметили в Минюсте, утечка персональных данных украинцев не подтвердилась.

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