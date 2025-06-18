Выборы в Польше: на одном из округов обнаружили фальсификацию голосов

Суд города Бельско-Бяла, расположенного на юге Польши, выявил нарушения при подсчете голосов во втором туре президентских выборов в одном из избирательных округов.

Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

В Польше на одном из округов обнаружили фальсификацию на одном из округов

Пересчет голосов в одном из округов Бельско-Бяла был проведен по решению Верховного суда Польши, которое касалось в общей сложности 13 окружных избирательных комиссий.

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В ходе проверки выяснилось, что в одной из окружных избирательных комиссий произошла подмена голосов, из-за чего ошибочно было объявлено, что наибольшее количество голосов получил Кароль Навроцкий, хотя на самом деле большинство голосов было отдано за Рафала Тшасковского.

В другой комиссии было выявлено, что 160 голосов за Тшасковского из 959 в целом были помещены в пакет с голосами, зачисленными Каролю Навроцкому, и ошибочно указаны в протоколе как голоса за него.

— Неправильности, выявленные районным судом в Бельско-Бялой, вызывают серьезные сомнения в надежности работы указанных избирательных комиссий, а также указывают на возможность совершения преступления, – отмечает Национальная прокуратура Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал провести тщательное расследование возможных фальсификаций на президентских выборах, где победу одержал Кароль Навроцкий – кандидат, поддержанный правой оппозицией.

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