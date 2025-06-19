Атака дронов на российский Волгоград парализовала работу местного аэропорта
В РФ заявили о массированной атаке дронов на Волгоград в ночь на 19 июня, которая парализовала работу местного аэропорта.
Атака дронов на российский Волгоград: что известно о последствиях
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о якобы отражении силами ПВО массированной атаки БпЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.
Он утверждает, что все воздушные цели нейтрализованы, пострадавших и повреждений нет.
В то же время эта атака парализовала работу аэропортов в Волгограде и Самаре. Росавиация уже второй раз с начала суток ввела там временные ограничения на прием и отправку самолетов.
В Минобороны страны-агрессора сообщили, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон, в том числе семь — над Волгоградской областью.
С начала 2025 года ударные дроны по меньшей мере трижды атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 212-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.