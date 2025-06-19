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Атака дронов на российский Волгоград парализовала работу местного аэропорта

атака на РФ НПЗ
Фото: Факти ICTV

В РФ заявили о массированной атаке дронов на Волгоград в ночь на 19 июня, которая парализовала работу местного аэропорта.

Атака дронов на российский Волгоград: что известно о последствиях

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о якобы отражении силами ПВО массированной атаки БпЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.

Он утверждает, что все воздушные цели нейтрализованы, пострадавших и повреждений нет.

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В то же время эта атака парализовала работу аэропортов в Волгограде и Самаре. Росавиация уже второй раз с начала суток ввела там временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон, в том числе семь — над Волгоградской областью.

С начала 2025 года ударные дроны по меньшей мере трижды атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Волгоград на карті

Карта: Google Maps

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 212-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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