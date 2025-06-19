Иран без интернета уже более 12 часов: в чем причина

Иран остается практически полностью без доступа в интернет уже более полусуток.

Иран отключен от интернета: что известно

Об этом сообщает международная мониторинговая организация NetBlocks, отслеживающая стабильность интернет-связи и вопросы кибербезопасности в разных странах мира.

– Данные показывают, что Иран находится в режиме офлайн уже более 12 часов. Поскольку власти ввели общенациональное отключение интернета, ссылаясь на вероятное “злоупотребление” сетью Израилем в военных целях, говорится в сообщении NetBlocks.

Согласно их данным, блокировка началась около 17:30 по местному времени 18 июня, и с того момента онлайн-доступ в стране остается почти полностью отсутствующим.

Сейчас смотрят

Такие меры Тегеран объясняет потребностью защиты национальной безопасности на фоне растущего напряжения в отношениях с Израилем, который, по утверждению иранских властей, может использовать интернет для координации военных действий.

Как сообщает The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп согласился с планом военного удара по Ирану, однако пока не принял окончательного решения о его реализации.

Согласно информации издания, еще во вторник вечером Трамп сообщил своим высокопоставленным советникам, что поддерживает подготовленные варианты атак.

В то же время, как отмечают источники, он продолжает медлить с окончательным решением в надежде, что иранские власти откажутся от дальнейшего развития своей ядерной программы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.