Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами: в Беэр-Шеве поврежден медцентр

Утром 19 июня Иран нанес очередной удар по Израилю, выпустив баллистические ракеты по нескольким регионам страны. В результате обстрела пострадала больница: ракета попала в медицинский центр Сорока в городе Беэр-Шева на юге Израиля, повредив здание и ранив людей.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Иранская сторона заявила, что на самом деле целью атаки был расположенный рядом объект военной разведки.

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В то же время отмечается, что в окрестностях больницы Сорока нет никаких военных объектов Израиля. База Южного командования Армии обороны Израиля расположена более чем в двух километрах от больницы.

Удар по больнице в Израиле

Больница Сорока сообщает о значительных повреждениях в нескольких местах. В отделении скорой помощи в настоящее время оказывают помощь нескольким пациентам с незначительными травмами. Солдаты Командования тыла сейчас проверяют все здания.

Генеральный директор медицинского центра Сорока профессор Шломи Кодеш рассказал, что иранская ракета попала в старое хирургическое отделение.

— Другие здания больницы получили значительные повреждения. Все пациенты и персонал находились в укрытиях. Несколько пострадавших получили легкие травмы, в основном от ударной волны, — добавил он.

По оценкам Армии обороны Израиля, сегодня утром Иран выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет. Кроме больницы Сорока в Беэр-Шеве, ракеты также обстреляли города Холон и Рамат-Ган в центральной части страны.

Пожарные вытащили всех, кто был заблокирован под завалами после прямого попадания ракеты в Холоне, заявил начальник пожарной станции города Шауль Рахамим. По его словам, здания, поврежденные иранскими ракетами, придется снести.

В центральной части Израиля медики сообщают о трех тяжелораненых, двух раненных средней тяжести и десятках легкораненых.

— Ракета, выпущенная в сторону медицинского центра Сорока, является актом террора и пересекает красную линию. Это военное преступление иранского режима, направленное против невинных гражданских лиц и медицинских бригад, которые спасают жизни, — заявил министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо.

Эвакуация иностранных граждан

Япония, Китай и Индонезия заявляют, что готовятся к эвакуации своих граждан из Израиля и Ирана.

Япония отправляет два военных транспортных самолета C-2 вместе с 120 военнослужащими в Джибути на случай возможной эвакуации японских граждан из Ирана. В Иране находится около 280 японцев, а в Израиле — еще 1 000.

Китайское посольство в Израиле заявляет, что с пятницы будет организовывать групповую эвакуацию автобусами из Израиля. Китайских граждан вывезут через пограничный переход Таба в Египет.

А правительство Индонезии заявило, что эвакуирует своих граждан из Ирана. Министр иностранных дел Сугионо заявил, что в Иране, преимущественно в городе Кум, находится около 386 индонезийцев, в основном студентов. В Израиле находится около 194 индонезийцев, большинство из которых — в южном городе Рафах в секторе Газа.

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