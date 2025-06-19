Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами: в Беэр-Шеве поврежден медцентр
Утром 19 июня Иран нанес очередной удар по Израилю, выпустив баллистические ракеты по нескольким регионам страны. В результате обстрела пострадала больница: ракета попала в медицинский центр Сорока в городе Беэр-Шева на юге Израиля, повредив здание и ранив людей.
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Иранская сторона заявила, что на самом деле целью атаки был расположенный рядом объект военной разведки.
В то же время отмечается, что в окрестностях больницы Сорока нет никаких военных объектов Израиля. База Южного командования Армии обороны Израиля расположена более чем в двух километрах от больницы.
Удар по больнице в Израиле
Больница Сорока сообщает о значительных повреждениях в нескольких местах. В отделении скорой помощи в настоящее время оказывают помощь нескольким пациентам с незначительными травмами. Солдаты Командования тыла сейчас проверяют все здания.
Генеральный директор медицинского центра Сорока профессор Шломи Кодеш рассказал, что иранская ракета попала в старое хирургическое отделение.
— Другие здания больницы получили значительные повреждения. Все пациенты и персонал находились в укрытиях. Несколько пострадавших получили легкие травмы, в основном от ударной волны, — добавил он.
По оценкам Армии обороны Израиля, сегодня утром Иран выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет. Кроме больницы Сорока в Беэр-Шеве, ракеты также обстреляли города Холон и Рамат-Ган в центральной части страны.
Пожарные вытащили всех, кто был заблокирован под завалами после прямого попадания ракеты в Холоне, заявил начальник пожарной станции города Шауль Рахамим. По его словам, здания, поврежденные иранскими ракетами, придется снести.
В центральной части Израиля медики сообщают о трех тяжелораненых, двух раненных средней тяжести и десятках легкораненых.
— Ракета, выпущенная в сторону медицинского центра Сорока, является актом террора и пересекает красную линию. Это военное преступление иранского режима, направленное против невинных гражданских лиц и медицинских бригад, которые спасают жизни, — заявил министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо.
Эвакуация иностранных граждан
Япония, Китай и Индонезия заявляют, что готовятся к эвакуации своих граждан из Израиля и Ирана.
Япония отправляет два военных транспортных самолета C-2 вместе с 120 военнослужащими в Джибути на случай возможной эвакуации японских граждан из Ирана. В Иране находится около 280 японцев, а в Израиле — еще 1 000.
Китайское посольство в Израиле заявляет, что с пятницы будет организовывать групповую эвакуацию автобусами из Израиля. Китайских граждан вывезут через пограничный переход Таба в Египет.
А правительство Индонезии заявило, что эвакуирует своих граждан из Ирана. Министр иностранных дел Сугионо заявил, что в Иране, преимущественно в городе Кум, находится около 386 индонезийцев, в основном студентов. В Израиле находится около 194 индонезийцев, большинство из которых — в южном городе Рафах в секторе Газа.