Конгресс США хочет запретить Трампу привлекать военных в войну Израиля и Ирана

Конгресс США подготовил резолюцию, которая призвана ограничить полномочия президента Дональда Трампа по вовлечению американских военных в конфликт между Израилем и Ираном.

Документ, который является совместной инициативой республиканцев и демократов, опубликован на сайте Конгресса.

У Конгресса США — исключительное право объявлять войну Ирану

Автором проекта выступил конгрессмен-республиканец Томас Масси, который работал над ним в партнерстве с несколькими демократами. В обращении он подчеркнул необходимость соблюдения конституционных норм.

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— Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном — не наша война. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией, — подчеркнул он.

В резолюции содержится требование к президенту США (в соответствии с разделом 5 Резолюции о военных полномочиях) вывести американские вооруженные силы из боевых действий на территории Ирана, которые не были санкционированы Конгрессом.

Документ отмечает, что законодатели не принимали объявления войны и не выдавали специального разрешения на применение военной силы против Ирана.

— Конгресс этим поручает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в боевых действиях против Исламской Республики Иран или любой части правительства или вооруженных сил, кроме случаев, когда это прямо разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы против Ирана, — указано в резолюции.

Этот шаг Конгресса стал реакцией на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по ядерным и военным объектам на территории Ирана. Тель-Авив объяснил свои действия ответом на прогресс Тегерана в создании ядерного оружия.

На следующую ночь Иран выпустил более 150 ракет по Израилю. Сегодня, 19 июня, Иран нанес ракетный удар по больнице в израильском городе Беэр-Шева.

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