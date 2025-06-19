Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Конгресс США хочет запретить Трампу привлекать военных в войну Израиля и Ирана

державний борг США
Фото: Pexels

Конгресс США подготовил резолюцию, которая призвана ограничить полномочия президента Дональда Трампа по вовлечению американских военных в конфликт между Израилем и Ираном.

Документ, который является совместной инициативой республиканцев и демократов, опубликован на сайте Конгресса.

У Конгресса США — исключительное право объявлять войну Ирану

Автором проекта выступил конгрессмен-республиканец Томас Масси, который работал над ним в партнерстве с несколькими демократами. В обращении он подчеркнул необходимость соблюдения конституционных норм.

Сейчас смотрят

 — Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном — не наша война. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией, — подчеркнул он.

В резолюции содержится требование к президенту США (в соответствии с разделом 5 Резолюции о военных полномочиях) вывести американские вооруженные силы из боевых действий на территории Ирана, которые не были санкционированы Конгрессом.

Документ отмечает, что законодатели не принимали объявления войны и не выдавали специального разрешения на применение военной силы против Ирана.

— Конгресс этим поручает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в боевых действиях против Исламской Республики Иран или любой части правительства или вооруженных сил, кроме случаев, когда это прямо разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы против Ирана, — указано в резолюции.

Этот шаг Конгресса стал реакцией на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по ядерным и военным объектам на территории Ирана. Тель-Авив объяснил свои действия ответом на прогресс Тегерана в создании ядерного оружия.

На следующую ночь Иран выпустил более 150 ракет по Израилю. Сегодня, 19 июня, Иран нанес ракетный удар по больнице в израильском городе Беэр-Шева.

Читайте также
Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа — WSJ
Трамп

Связанные темы:

ИзраильИранДональд ТрампКонгресс США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь