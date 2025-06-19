Разведка США не имеет подтверждения скорого создания Ираном ядерного оружия — NBC News

В разведке США до сих пор считают, что Иран имеет значительные запасы обогащенного урана, однако до создания ядерного оружия еще далеко. Это расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа, который накануне сказал, что осталось несколько недель.

Об этом сообщает NBC News.

Действительно ли Иран близок к созданию ядерного оружия

Директор национальной разведки США Тулси Габбард еще в марте рассказала американским законодателям, что Иран не принял решение о создании ядерного оружия, хотя имеет запасы обогащенного урана, которые значительно превышают те, что необходимы для гражданских целей.

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По словам собеседника издания, знакомого с этим вопросом, мнение разведки с тех пор не изменилось.

Это подтвердил сенатор, заместитель председателя Комитета по вопросам разведки Марк Уорнер, который сказал журналистам, что озадачен заявлениями Трампа, поскольку они расходятся с заявлениями представителей американской разведки.

— Пока, по крайней мере, разведывательное сообщество придерживается своего вывода, что Иран не движется к созданию ядерного оружия. Они обогащают дополнительный уран, но еще не вооружают его, и это решение остается за верховным лидером, — сказал он.

Для создания ядерной бомбы Ирану необходимо обогатить уран до 90%. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас у него есть около 400 кг, обогащенного до 60%.

По оценкам американских чиновников, Тегеран имеет достаточно урана для производства до 10 боеголовок в течение нескольких недель.

— Однако обогащение урана до оружейного уровня — это лишь первый шаг. Далее Ирану придется создать и испытать устройство, которое можно будет доставить в виде бомбы или ракеты. Оценки разнятся, но западные чиновники и аналитики говорят, что на создание ядерного оружия может уйти от нескольких месяцев до более чем года, — пишет издание.

А эксперты по вопросам вооружений уверяют, что Иран находится не в нескольких неделях от создания ядерного оружия, а в нескольких неделях от создания достаточного количества расщепляемого материала для возможного создания оружия.

Кроме того, двое собеседников утверждают, что авиаудары Израиля по Ирану, вероятно, отбросили ядерную программу страны на несколько месяцев.

Источник : NBC News

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