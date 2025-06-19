Разведка США не имеет подтверждения скорого создания Ираном ядерного оружия — NBC News
В разведке США до сих пор считают, что Иран имеет значительные запасы обогащенного урана, однако до создания ядерного оружия еще далеко. Это расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа, который накануне сказал, что осталось несколько недель.
Об этом сообщает NBC News.
Действительно ли Иран близок к созданию ядерного оружия
Директор национальной разведки США Тулси Габбард еще в марте рассказала американским законодателям, что Иран не принял решение о создании ядерного оружия, хотя имеет запасы обогащенного урана, которые значительно превышают те, что необходимы для гражданских целей.
По словам собеседника издания, знакомого с этим вопросом, мнение разведки с тех пор не изменилось.
Это подтвердил сенатор, заместитель председателя Комитета по вопросам разведки Марк Уорнер, который сказал журналистам, что озадачен заявлениями Трампа, поскольку они расходятся с заявлениями представителей американской разведки.
— Пока, по крайней мере, разведывательное сообщество придерживается своего вывода, что Иран не движется к созданию ядерного оружия. Они обогащают дополнительный уран, но еще не вооружают его, и это решение остается за верховным лидером, — сказал он.
Для создания ядерной бомбы Ирану необходимо обогатить уран до 90%. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас у него есть около 400 кг, обогащенного до 60%.
По оценкам американских чиновников, Тегеран имеет достаточно урана для производства до 10 боеголовок в течение нескольких недель.
— Однако обогащение урана до оружейного уровня — это лишь первый шаг. Далее Ирану придется создать и испытать устройство, которое можно будет доставить в виде бомбы или ракеты. Оценки разнятся, но западные чиновники и аналитики говорят, что на создание ядерного оружия может уйти от нескольких месяцев до более чем года, — пишет издание.
А эксперты по вопросам вооружений уверяют, что Иран находится не в нескольких неделях от создания ядерного оружия, а в нескольких неделях от создания достаточного количества расщепляемого материала для возможного создания оружия.
Кроме того, двое собеседников утверждают, что авиаудары Израиля по Ирану, вероятно, отбросили ядерную программу страны на несколько месяцев.