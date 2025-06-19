США могут нанести удар по ядерному заводу в Иране 13-тонной бомбой: что известно

Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану только в том случае, если так называемая бомба мощная противобункерная бомба GBU-57 гарантированно уничтожит важный объект обогащения урана в Фордо.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на американские источники.

Американская бомба GBU-57

Трампу сообщили, что сброс бомбы GBU-57 весом 13,6 тонны полностью уничтожит завод в Фордо. Однако президент, кажется, не полностью убежден в этом, а потому отложил согласование ударов. Трамп ожидает, что угроза вмешательства Соединенных Штатов заставит Иран все же пойти на переговоры.

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Эффективность GBU-57 является предметом глубоких споров в Пентагоне с начала нового президентского срока Дональда Трампа. Существует глубокое убеждение, что только тактическое ядерное оружие способно уничтожить объект в Фордо из-за того, что он глубоко закопан.

Однако Трамп не рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия против Фордо.

Бомба GBU-57 была разработана для уничтожения подземных бункеров. Ее может нести только бомбардировщик B2, для которого необходимо преимущество в воздухе и который нуждается в стабильном сигнале GPS для наведения на цель.

Хотя Израиль заявил, что установил преимущество в воздухе над Ираном, для успешного удара все равно нужно заранее вывести из строя любые GPS-глушилки.

Удар по иранскому заводу в Фордо

Однако представителям Пентагона сообщили, что противобункерная бомба GBU-57 не проникнет достаточно глубоко под землю и сможет разрушить туннели и похоронить их под обломками.

Глубина залегания объекта в Фордо составляет 90 метров, по оценкам израильской разведки. Поэтому Соединенные Штаты должны сначала смягчить почву обычными бомбами, а затем сбросить тактическую ядерную бомбу с бомбардировщика B2, чтобы уничтожить весь объект, но Трамп не рассматривает такой сценарий.

Эти оценки были сделаны Агентством по уменьшению угрозы обороны (DTRA), подразделением Пентагона, которое тестировало GBU-57.

Риски этой операции заключаются в том, что сброс GBU-57 на несколько лет может отсрочить способность Ирана получить уран для ракет, но не положит полный конец программе.

Вывод из строя объекта в Фордо считается ключевым для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что на этом объекте уран обогащен до 83,7%. Для изготовления ядерного оружия необходимо обогатить уран до 90%.

Любые усилия по уничтожению Фордо потребуют участия США, поскольку Израиль не обладает боеприпасами для удара по объектам, расположенным на такой глубине, или самолетами для их доставки.

Сложность использования GBU-57 для удара по Фордо заключается в том, что объект находится под землей внутри горы. Кроме того, противобункерная бомба GBU-57 никогда ранее не использовалась в подобной ситуации.

— Это не будет одноразовой операцией. Это может отбросить программу на полгода-год, – сказал американский генерал-майор в отставке Рэнди Маннер и подчеркнул, что Фордо можно будет быстро восстановить.

Завод Фордо расположен к югу от Тегерана. 25 лет назад этот комплекс построили на территории бывшего военного объекта вблизи города Кум.

В последние годы Израиль разработал ряд планов уничтожения Фордо без помощи США. В одном из вариантов Израиль предложил загрузить вертолеты командос, которые могли бы прорваться на объект и взорвать его. Однако этот сценарий Трамп отклонил.

Источник : The Guardian

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