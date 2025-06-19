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6 мин.

США могут нанести удар по ядерному заводу в Иране 13-тонной бомбой: что известно

Бомба GBU-57 может уничтожить ядерный завод в Фордо
Фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану только в том случае, если так называемая бомба мощная противобункерная бомба GBU-57 гарантированно уничтожит важный объект обогащения урана в Фордо.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на американские источники.

Американская бомба GBU-57

Трампу сообщили, что сброс бомбы GBU-57 весом 13,6 тонны полностью уничтожит завод в Фордо. Однако президент, кажется, не полностью убежден в этом, а потому отложил согласование ударов. Трамп ожидает, что угроза вмешательства Соединенных Штатов заставит Иран все же пойти на переговоры.

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Эффективность GBU-57 является предметом глубоких споров в Пентагоне с начала нового президентского срока Дональда Трампа. Существует глубокое убеждение, что только тактическое ядерное оружие способно уничтожить объект в Фордо из-за того, что он глубоко закопан.

Однако Трамп не рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия против Фордо.

Бомба GBU-57 была разработана для уничтожения подземных бункеров. Ее может нести только бомбардировщик B2, для которого необходимо преимущество в воздухе и который нуждается в стабильном сигнале GPS для наведения на цель.

бомба GBU-57

Фото: Guardian, Michael A. Levi, Cargenie Endowment for International Peace. US Air Force

Хотя Израиль заявил, что установил преимущество в воздухе над Ираном, для успешного удара все равно нужно заранее вывести из строя любые GPS-глушилки.

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Тегеран

Удар по иранскому заводу в Фордо

Однако представителям Пентагона сообщили, что противобункерная бомба GBU-57 не проникнет достаточно глубоко под землю и сможет разрушить туннели и похоронить их под обломками.

Глубина залегания объекта в Фордо составляет 90 метров, по оценкам израильской разведки. Поэтому Соединенные Штаты должны сначала смягчить почву обычными бомбами, а затем сбросить тактическую ядерную бомбу с бомбардировщика B2, чтобы уничтожить весь объект, но Трамп не рассматривает такой сценарий.

Эти оценки были сделаны Агентством по уменьшению угрозы обороны (DTRA), подразделением Пентагона, которое тестировало GBU-57.

Риски этой операции заключаются в том, что сброс GBU-57 на несколько лет может отсрочить способность Ирана получить уран для ракет, но не положит полный конец программе.

Вывод из строя объекта в Фордо считается ключевым для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что на этом объекте уран обогащен до 83,7%. Для изготовления ядерного оружия необходимо обогатить уран до 90%.

завод Фордо

Фото: Guardian, Institute for Science and International Security, Planet Labs

Любые усилия по уничтожению Фордо потребуют участия США, поскольку Израиль не обладает боеприпасами для удара по объектам, расположенным на такой глубине, или самолетами для их доставки.

Сложность использования GBU-57 для удара по Фордо заключается в том, что объект находится под землей внутри горы. Кроме того, противобункерная бомба GBU-57 никогда ранее не использовалась в подобной ситуации.

— Это не будет одноразовой операцией. Это может отбросить программу на полгода-год, – сказал американский генерал-майор в отставке Рэнди Маннер и подчеркнул, что Фордо можно будет быстро восстановить.

Завод Фордо расположен к югу от Тегерана. 25 лет назад этот комплекс построили на территории бывшего военного объекта вблизи города Кум.

В последние годы Израиль разработал ряд планов уничтожения Фордо без помощи США. В одном из вариантов Израиль предложил загрузить вертолеты командос, которые могли бы прорваться на объект и взорвать его. Однако этот сценарий Трамп отклонил.

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Источник: The Guardian

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