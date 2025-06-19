США переместили некоторые самолеты и корабли на Ближний Восток

Военные Соединенных Штатов Америки переместили некоторые самолеты и корабли на Ближний Восток из-за продолжения обострения ситуации между Израилем и Ираном.

Об этом сообщили CNN два чиновника Министерства обороны США.

Зачем США переместили самолеты и корабли на Ближний Восток

Как утверждают американские чиновники, военные США приняли ряд мер для защиты своих активов и оборудования на Ближнем Востоке, поскольку продолжается конфликт между Израилем и Ираном.

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В частности, американские военные эвакуировали все самолеты со своей базы в Катаре и переместили корабли Военно-морских сил США, которые были размещены в Бахрейне.

Кроме этого, Центральное командование США предварительно разместило дополнительные запасы крови в регионе, сообщили чиновники и знакомый с ситуацией источник.

Они отметили, что это является стандартной операционной процедурой, когда существует вероятность нападения на американские войска.

Один из чиновников назвал эти изменения предупредительным планированием на фоне угроз Ирана атаковать американские войска и базы на Ближнем Востоке, если США решат присоединиться к Израилю в нападении на иранские ядерные объекты.

Американские самолеты были выведены с авиабазы Аль-Удейд в Катаре в начале этой недели, подтвердил чиновник после получения спутниковых снимков.

В то же время все корабли ВМС США, которые были развернуты на базе ВМС США в Бахрейне, покинули порт в начале этой недели.

Пока неизвестно публично, куда именно были перемещены самолеты и корабли США из-за обострения между Израилем и Ираном.

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