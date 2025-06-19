Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа — WSJ

Президент США Дональд Трамп одобрил план удара по Ирану, однако воздерживается от окончательного приказа.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Планы Трампа относительно Ирана

По их данным, Трамп еще во вторник вечером сказал своим старшим советникам, что одобрил планы атак по Ирану, но все еще ждет, надеясь, что Тегеран откажется от реализации ядерной программы.

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Возможной целью является хорошо защищенный объект по обогащению урана в Фордоу. Он расположен под горой, поэтому военные эксперты считают, что для его поражения нужно только очень мощное вооружение.

— Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, решил ли он ударить по ядерным объектам Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил, что Тегеран не сдастся и предупредил, что любое военное вмешательство США приведет к “непоправимым последствиям”.

В то же время США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Уже третий эсминец вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю.

— Хотя Пентагон заявил, что наращивание военного потенциала имеет сугубо оборонительный характер, оно улучшает позицию США, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран. Это также может быть тактикой давления на Иран, чтобы заставить его капитулировать или пойти на уступки, — пишет издание.

Источник : The Wall Street Journal

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