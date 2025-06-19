В Израиле нашли тело украинки, приехавшей лечить дочь от лейкемии

В Израиле нашли тело Марии Пашкуровой, 30-летней гражданки Украины, приехавшей в страну, чтобы лечить дочь от лейкемии.

Ее гибель подтвердили четыре дня спустя после ракетного удара Ирана по многоэтажке в Бат-Яме, сообщили израильские чиновники.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Гибель украинки в Израиле

Пашкурова прибыла в Израиль в декабре 2022 года по медицинской визе — ее 7-летняя дочь Анастасия нуждалась в срочном лечении от лейкемии. В результате ракетного удара погибли также Анастасия и ее бабушка, находившиеся вместе с Марией в разрушенном доме.

Муж Марии воюет против России в Украине, сообщает израильское издание Ynet.

Ранее власти Израиля сообщали о восьми погибших в результате удара по Бат-Яму и об одном пропавшем без вести. Смерть Пашкуровой увеличила общее число погибших в Израиле до 25 человек с начала боевых действий с Ираном.

Министерство иностранных дел Украины 16 июня подтвердило, что пятеро граждан Украины погибли в результате иранского удара, среди них трое детей. Украинский МИД призвал граждан как можно быстрее покинуть территории Израиля и Ирана из-за обострения конфликта.

Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнование семье семилетней украинки Анастасии Бурык.

Соответствующее заявление обнародовал представитель МИД Израиля Орен Марморштейн в соцсети X в четверг, 20 июня.

— Выражаем соболезнования родине Анастасии Бурык, семилетней девочки, больной раком, убитой иранским режимом в Бат-Яме вместе с четырьмя другими членами ее родины, — написал он.

Источник : The Guardian

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