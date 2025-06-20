Где расположен Ормузский пролив и как его блокировка повлияет на нефтяной рынок

Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива как один из вариантов ответа на действия своих противников. Ранее власти страны уже неоднократно заявляли о вероятности закрытия пролива в случае роста западного давления.

Факты ICTV узнавали, что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив и как это повлияет на нефтяной рынок.

Иран угрожает перекрытием Ормузского пролива

По данным Reuters, в среду, 18 июня, некоторые коммерческие суда начали избегать иранских территориальных вод вблизи Ормузского пролива, что свидетельствует об обеспокоенности в судоходной сфере.

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Член президиума парламентского Комитета по национальной безопасности Ирана Бехнам Саиди заявил, что Иран имеет целый ряд вариантов реагирования на враждебные действия, и одним из них может стать перекрытие Ормузского пролива — в зависимости от развития событий.

В то же время другой депутат, Али Яздиха, отметил, что пока жизненно важные национальные интересы Ирана не окажутся под прямой угрозой, страна будет позволять свободное судоходство в регионе.

Одако он предупредил, что если США открыто вступят в вооруженный конфликт на стороне Израиля, Иран сочтет правомерным перекрытие пути для западной нефтяной торговли как форму давления на Вашингтон и его союзников.

Яздиха также добавил, что сейчас Иран воздерживается от таких действий, поскольку стабильное судоходство в Ормузском проливе выгодно не только региональным странам, но и многим государствам мира.

Где расположен Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее — с Аравийским морем и Индийским океаном.

Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина колеблется в пределах от 55 до 95 км.

Средняя глубина составляет примерно 27,5 м, тогда как в самом глубоком месте она достигает 229 м. Среди основных портов, расположенных вблизи пролива, — Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).

Пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и мировыми рынками.

Кому принадлежит Ормузский пролив

Ормузский пролив территориально разделен между тремя государствами. Его северное побережье находится под контролем Ирана, тогда как южная часть прилегает к Объединенным Арабским Эмиратам и к оманскому полуанклаву.

Иран контролирует северное побережье пролива.

ОАЭ владеет южным побережьем.

Оман имеет в своем составе полуостров Мусандам — полуанклав, выходящий к южному берегу Ормузского пролива.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив имеет ключевое стратегическое значение, поскольку через него проходит большая часть глобальных поставок нефти и природного газа. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном, служа единственным морским маршрутом для экспорта нефти из большинства стран Ближнего Востока.

Через пролив транспортируется примерно 20-30% мирового морского экспорта нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа. Именно это делает Ормузский пролив чрезвычайно важным для глобальной энергетической стабильности.

Любое нарушение судоходства в этом регионе может иметь серьезные последствия для мировой экономики, вызвав стремительный рост цен на нефть и другие энергоносители.

Влияние перекрытия Ормузского пролива на цены на нефть

В комментарии для Фактов ICTV, аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо отметил, что перекрытие Ормузского пролива приведет к заметному росту цен на нефть на мировых рынках — по разным оценкам, до $120-130/баррель.

— Пока непонятно, насколько у Ирана есть реальная возможность перекрыть Ормузский пролив. Несмотря на угрозы, его ни разу не перекрывали. Во-первых, сам пролив довольно широкий, что усложняет физическую блокаду. Во-вторых, нефть и LNG через пролив получают как европейские, так и азиатские покупатели, в частности Китай, который является основным покупателем иранской нефти. Закрытие пролива ударит по самому Ирану и приведет к ухудшению отношений со странами, в том числе к возможным новым санкциям, — отметил Михаил Свищо.

По словам аналитика, существуют нефтепроводы, позволяющие переправлять нефть в обход Ормузского пролива. Это, конечно, дороже, но возможно. Также ОПЕК в последние месяцы увеличивает объемы добычи нефти, а мировые нефтяные резервы на высоком уровне, что смягчит влияние на цены любых действий Ирана.

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