Где расположен Ормузский пролив и как его блокировка повлияет на нефтяной рынок
Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива как один из вариантов ответа на действия своих противников. Ранее власти страны уже неоднократно заявляли о вероятности закрытия пролива в случае роста западного давления.
Факты ICTV узнавали, что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив и как это повлияет на нефтяной рынок.
- Иран угрожает перекрытием Ормузского пролива
- Где расположен Ормузский пролив
- Кому принадлежит Ормузский пролив
- Чем важен Ормузский пролив
- Влияние перекрытия Ормузского пролива на цены на нефть
Иран угрожает перекрытием Ормузского пролива
По данным Reuters, в среду, 18 июня, некоторые коммерческие суда начали избегать иранских территориальных вод вблизи Ормузского пролива, что свидетельствует об обеспокоенности в судоходной сфере.
Член президиума парламентского Комитета по национальной безопасности Ирана Бехнам Саиди заявил, что Иран имеет целый ряд вариантов реагирования на враждебные действия, и одним из них может стать перекрытие Ормузского пролива — в зависимости от развития событий.
В то же время другой депутат, Али Яздиха, отметил, что пока жизненно важные национальные интересы Ирана не окажутся под прямой угрозой, страна будет позволять свободное судоходство в регионе.
Одако он предупредил, что если США открыто вступят в вооруженный конфликт на стороне Израиля, Иран сочтет правомерным перекрытие пути для западной нефтяной торговли как форму давления на Вашингтон и его союзников.
Яздиха также добавил, что сейчас Иран воздерживается от таких действий, поскольку стабильное судоходство в Ормузском проливе выгодно не только региональным странам, но и многим государствам мира.
Где расположен Ормузский пролив
Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее — с Аравийским морем и Индийским океаном.
Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина колеблется в пределах от 55 до 95 км.
Средняя глубина составляет примерно 27,5 м, тогда как в самом глубоком месте она достигает 229 м. Среди основных портов, расположенных вблизи пролива, — Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).
Пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и мировыми рынками.
Кому принадлежит Ормузский пролив
Ормузский пролив территориально разделен между тремя государствами. Его северное побережье находится под контролем Ирана, тогда как южная часть прилегает к Объединенным Арабским Эмиратам и к оманскому полуанклаву.
- Иран контролирует северное побережье пролива.
- ОАЭ владеет южным побережьем.
- Оман имеет в своем составе полуостров Мусандам — полуанклав, выходящий к южному берегу Ормузского пролива.
Чем важен Ормузский пролив
Ормузский пролив имеет ключевое стратегическое значение, поскольку через него проходит большая часть глобальных поставок нефти и природного газа. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном, служа единственным морским маршрутом для экспорта нефти из большинства стран Ближнего Востока.
Через пролив транспортируется примерно 20-30% мирового морского экспорта нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа. Именно это делает Ормузский пролив чрезвычайно важным для глобальной энергетической стабильности.
Любое нарушение судоходства в этом регионе может иметь серьезные последствия для мировой экономики, вызвав стремительный рост цен на нефть и другие энергоносители.
Влияние перекрытия Ормузского пролива на цены на нефть
В комментарии для Фактов ICTV, аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо отметил, что перекрытие Ормузского пролива приведет к заметному росту цен на нефть на мировых рынках — по разным оценкам, до $120-130/баррель.
— Пока непонятно, насколько у Ирана есть реальная возможность перекрыть Ормузский пролив. Несмотря на угрозы, его ни разу не перекрывали.
Во-первых, сам пролив довольно широкий, что усложняет физическую блокаду. Во-вторых, нефть и LNG через пролив получают как европейские, так и азиатские покупатели, в частности Китай, который является основным покупателем иранской нефти.
Закрытие пролива ударит по самому Ирану и приведет к ухудшению отношений со странами, в том числе к возможным новым санкциям, — отметил Михаил Свищо.
По словам аналитика, существуют нефтепроводы, позволяющие переправлять нефть в обход Ормузского пролива. Это, конечно, дороже, но возможно. Также ОПЕК в последние месяцы увеличивает объемы добычи нефти, а мировые нефтяные резервы на высоком уровне, что смягчит влияние на цены любых действий Ирана.