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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Иран атаковал район с офисами Microsoft в Израиле: есть раненые, разрушены дома

Іран поцілив в офіс Microsoft
Фото: Pixabay

Утром в пятницу, 20 июня, Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Удар пришелся на район, где расположены офисы компании Microsoft, а также жилые дома. Это произошло на следующий день после обстрела больницы Сорока в том же городе.

Иран нанес удар по офисам Microsoft

По данным службы экстренной помощи Маген Давид Адом, жертв в результате удара нет. Однако семь человек получили легкие ранения – в основном при попытке добраться до укрытий или из-за взрывной волны. Всех пострадавших эвакуировали в больницу, сообщает CTech.

— Мы спали в безопасной комнате. Заперли дверь, как всегда, и тогда произошел мощный взрыв. В воздухе стоял запах гари и пыль. Дом полностью разрушен. Я вышел на улицу и был ошеломлен. Хорошо, что у меня были вещи в шкафу в укрытии, — рассказал о моменте взрыва местный житель Ови Нахон.

Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за атаку. В официальном заявлении говорится, что Microsoft якобы “тесно сотрудничает с израильскими военными структурами”, а офисы компании являются частью киберинфраструктуры, которая “поддерживает агрессию”.

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В корпусе также утверждают, что в этом районе проживают работники, связанные с разведкой и искусственным интеллектом, которые якобы взаимодействуют с силами безопасности Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что лидер Ирана Али Хаменеи является современным диктатором Адольфом Гитлером, поэтому не может продолжать свое существование.

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