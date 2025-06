Нидерланды официально признали депортацию крымских татар актом геноцида

Парламент Нидерландов официально признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Соответствующее постановление поддержала нижняя палата во время голосования.

В документе говорится о массовом выселении крымских татар, которое произошло по приказу советской власти в 1944 году. Авторы постановления отмечают, что эта депортация, во время которой с полуострова вывезли более 190 тыс. человек, имеет все признаки геноцида по современным международным стандартам.

Также в постановлении упоминается, что после начала оккупации Крыма Россией в 2014 году крымские татары снова стали мишенью для репрессий: многих безосновательно арестовывают, пытают или они пропадают без вести. В документе отмечается, что Россия “весьма вероятно, продолжает политику геноцида” против крымскотатарского народа.

Нидерландские депутаты призвали правительство обратиться к другим странам ЕС, чтобы признание этого преступления произошло одновременно в как можно большем количестве государств.

После принятия постановления советник Президента Украины Андрей Сибига поблагодарил парламент Нидерландов за такое решение.

I am grateful to the House of Representatives of the Netherlands for adopting the motion recognizing the Soviet regime’s 1944 mass deportation of Crimean Tatars as genocide.

This is a powerful gesture of solidarity with the Crimean Tatar people, who are still facing persecution…

— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) June 19, 2025