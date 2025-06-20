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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Нидерланды официально признали депортацию крымских татар актом геноцида

Нідерланди визнали депортацію кримських татар геноцидом
Фото: Pexels

Парламент Нидерландов официально признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Соответствующее постановление поддержала нижняя палата во время голосования.

Нидерланды признали депортацию крымских татар геноцидом

В документе говорится о массовом выселении крымских татар, которое произошло по приказу советской власти в 1944 году. Авторы постановления отмечают, что эта депортация, во время которой с полуострова вывезли более 190 тыс. человек, имеет все признаки геноцида по современным международным стандартам.

Также в постановлении упоминается, что после начала оккупации Крыма Россией в 2014 году крымские татары снова стали мишенью для репрессий: многих безосновательно арестовывают, пытают или они пропадают без вести. В документе отмечается, что Россия “весьма вероятно, продолжает политику геноцида” против крымскотатарского народа.

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Нидерландские депутаты призвали правительство обратиться к другим странам ЕС, чтобы признание этого преступления произошло одновременно в как можно большем количестве государств.

Реакция Украины в поддержку Нидерландов

После принятия постановления советник Президента Украины Андрей Сибига поблагодарил парламент Нидерландов за такое решение.

– Это мощный жест солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям во время временной оккупации украинского Крыма, — написал он в соцсетях.

Андрей Сибига подчеркнул, что признание этой исторической несправедливости имеет решающее значение не только для установления правды и справедливости, но и для предотвращения будущих преступлений.

Нидерланды стали седьмой страной в мире, кроме Украины, которая официально признала депортацию крымских татар геноцидом. Ранее это сделали, в частности, Литва, Латвия, Канада, Польша, Эстония и Чехия.

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