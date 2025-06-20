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Россия готовится к масштабному конфликту против НАТО – секретный документ Бундесвера

Кремль Червона площа
Фото: Getty Images

Россия представляет серьезную угрозу для Германии и всей Европы.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на журнал Spiegel, который получил доступ новому стратегическому документу Бундесвера.

Россия является “экзистенциальной угрозой”

В документе военные называют Россию “экзистенциальной угрозой” не только для Германии, но и для всей Европы.

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В то же время в отчете агентства Reuters говорится, что в секретном документе содержится предостережение: Кремль активно готовится к масштабному конфликту против НАТО до конца этого десятилетия. Для этого Москва согласовывает как свои промышленные, так и руководящие структуры.

Согласно отчету, ссылающемуся на стратегический документ, Россия действительно готовится к возможному конфликту с НАТО, в частности наращивая военное присутствие на западных границах, граничащих со странами Североатлантического блока.

Как сообщают СМИ, уже в следующем году численность российских военнослужащих на действительной службе может достичь примерно 1,5 млн человек.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также предупреждал о вероятности нападения России на страны Североатлантического блока. Он отметил, что Кремль активно наращивает свои военные силы и может быть готов к атаке уже в ближайшие пять лет.

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Источник: The Guardian

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