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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
4 мин.

Туск призвал к пересчету голосов на выборах президента Польши

Дональд Туск
Фото: Depositphotos

Польский премьер-министр Дональд Туск призвал к частичному пересчету голосов на президентских выборах в стране из-за выявленных нарушений.

Об этом сообщает Bloomberg.

Выборы в Польше прошли с нарушениями

Верховный суд Польши получил около 30 тыс. жалоб после напряженных выборов.

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После поражения кандидата от правящей коалиции Рафаля Тшасковского Туск заявил о необходимости расследовать все опасения относительно организации голосования.

— Там, где есть сомнения, давайте пересчитаем голоса еще раз, — заявил Туск.

По предварительной оценке правительства, на 800 избирательных участках что-то было не так.

Депутаты правящей коалиции заявили, что в некоторых случаях голоса, отданные за Тшасковского, были зачислены за Навроцкого и наоборот.

1 июня кандидат Туска Рафал Тшасковский с небольшим отрывом проиграл Каролю Навроцкому, националистическому историку и бывшему боксеру, которого поддерживала бывшая правящая партия Право и справедливость.

По данным Bloomberg, победа Навроцкого означает, что президентство и правительство Польши останутся в состоянии противостояния, что создает предпосылки для новой политической нестабильности.

По данным Bloomberg, победа Навроцкого означает, что президентство и правительство Польши останутся в состоянии противостояния, что создает предпосылки для новой политической нестабильности.

В то время как Туск стремился, чтобы страна имела большее влияние в Европейском Союзе, Навроцкий является ярым критиком блока и сторонником президента США Дональда Трампа.

Верховный суд Польши, который утверждает результаты выборов, должен рассмотреть все поданные жалобы и принять решение о возможном пересчете голосов на проблемных участках.

Когда это произойдет, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что во время выборов президента Польши в одном из округов обнаружили фальсификацию голосов.

В ходе проверки выяснилось, что в одной из окружных избирательных комиссий произошла подмена голосов, из-за чего ошибочно было объявлено, что наибольшее количество голосов получил Кароль Навроцкий, хотя на самом деле большинство голосов было отдано за Рафала Тшасковского.

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