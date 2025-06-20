В резиденцию посла Норвегии в Израиле бросили гранату: подробности

Вблизи Тель-Авива неизвестные бросили гранату в резиденцию посла Норвегии в Израиле.

Об этом сообщает норвежский телеканал TV 2.

Покушение на жизнь посла Норвегии

По сообщению полиции Израиля, по факту инцидента начато расследование.

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— На данный момент мы можем подтвердить, что был нанесен незначительный материальный ущерб. В связи с тем, что расследование продолжается, никаких подробностей пока не будет предоставлено, — заявили в полиции.

Министерство иностранных дел Норвегии официально подтвердило информацию о взрыве. Руководитель отдела по связям с общественностью МИД Тува Богснес заявил, что инцидент произошел вечером 19 июня.

— Мы были на связи с посольством сегодня вечером (19 июня — Ред.). Никто из сотрудников посольства не пострадал в результате инцидента, — заявил Богснес.

Пока неизвестно, кто бросил гранату и каковы были мотивы.

Согласно официальным сообщениям, в посольстве работает 14 сотрудников, шестеро из которых командированы из Норвегии.

Само посольство Норвегии в Израиле было закрыто в понедельник в связи с ситуацией с безопасностью.

Напомним, что 19 июня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Одна из ракет попала в медицинский центр Сорока в городе Беэр-Шева на юге Израиля, повредив здание и ранив людей.

По оценкам Армии обороны Израиля, в четверг, 19 июня, Иран выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет.

Фото: TV 2

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