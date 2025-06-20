В Великобритании неизлечимо больным разрешили ассистированную смерть

Британский парламент одобрил законопроект о легализации ассистированной смерти для неизлечимо больных людей.

Ассистированная смерть

Законопроект позволяет лицам в возрасте от 18 лет, которым медицински подтверждено, что им осталось жить менее шести месяцев, обратиться с просьбой о помощи в умирании.

По обновленным правилам, решение больше не потребует судебного одобрения, однако его должны согласовать два врача и специальная комиссия в составе психиатра, социального работника и юриста. Заявитель должен принять смертельное лекарство самостоятельно.

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Подобные практики уже разрешены в нескольких странах, в частности в Австралии, Бельгии, Канаде и некоторых штатах США, хотя условия оказания помощи отличаются.

Важно различать ассистированное самоубийство, когда человек сам принимает смертельные лекарства, и эвтаназию, при которой препарат вводит медик (например, в Нидерландах).

Несмотря на сложность темы, все больше стран склоняются к идее правового выбора на завершение жизни, признавая право на достойную смерть при определенных медицинских обстоятельствах.

Реакция британского общества

В день голосования вокруг парламента собрались демонстранты с обеих сторон. Сторонники в одежде с надписями “Кампания за достоинство смерти”требовали признать право пациентов.

Противники держали плакаты с призывами “Не превращайте NHS в Национальную службу по борьбе с самоубийствами”.

Правительственная позиция тоже отличалась: премьер-министр Кир Стармер поддержал законопроект, тогда как министр здравоохранения Вес Стритинг проголосовал против.

Правительство заверило, что будет выполнять волю парламента, хотя последствия для финансирования системы здравоохранения, хосписной помощи и судебной системы пока не учтены.

Если законопроект поддержит Палата лордов, он вступит в силу в 2029 году.

Источник : AP

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