Какое количество украинцев в Иране и сколько из них хотят покинуть страну

По состоянию на 18 июня из Ирана изъявили желание выехать 85 граждан Украины и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Украине.

Департамент консульской службы МИД вместе с посольством Украины в Иране прорабатывают возможные маршруты эвакуации, в частности отдельными рейсами или в координации с международными партнерами.

Также уточняются списки желающих и решаются организационные вопросы.

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Какое количество украинцев в Иране и известны ли точные данные, читайте в нашем материале.

Сколько украинцев живет в Иране

Население Ирана в 2025 году составляет 92 417 681 человек. Это на 0,67% больше, чем в 2024 году, и в целом соответствует тенденции устойчивого ежегодного прироста населения — примерно 0,9%.

Иран занимает 17-е место в мировом рейтинге по численности населения.

Страна является многонациональной: среди основных этнических групп — персы, азербайджанцы, курды, арабы, белуджи и туркмены.

По состоянию на 2025 год количество чистых мигрантов составляет 116 786 человек.

Большинство населения — около 73% — проживает в городах. Средний возраст жителей Ирана — 34 года.

Точно неизвестно, какое количество украинцев проживает в Иране, но их немного. Больше всего украинцев было сосредоточено в городе Бушер, там работало до 500 человек на строительстве атомной электростанции.

На данный момент нет точной информации о количестве украинцев, которые находятся в Иране.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерство иностранных дел Украины работает над выяснением данных о наших гражданах, которые находятся в Иране. Об этом он сказал в вечернем обращении 15 июня.

Почему в Иране мало украинцев

Иран — страна с авторитарной системой управления, строгим контролем за въездом и пребыванием иностранцев. Украинцам сложно оформить долгосрочные визы или получить вид на жительство.

В отличие от стран Европы, Канады или США, Иран никогда не был популярным направлением украинской миграции.

Там нет устоявшейся украинской общины или культурной инфраструктуры.

Иностранцы в Иране имеют ограниченный доступ к официальному трудоустройству. Иран постоянно находится под международными санкциями, что делает жизнь иностранцев сложнее.

Дипломатические риски, напряженность в регионе и потенциальные конфликты также отпугивают потенциальных мигрантов.

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