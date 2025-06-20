Какое количество украинцев в Иране и сколько из них хотят покинуть страну
По состоянию на 18 июня из Ирана изъявили желание выехать 85 граждан Украины и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Украине.
Департамент консульской службы МИД вместе с посольством Украины в Иране прорабатывают возможные маршруты эвакуации, в частности отдельными рейсами или в координации с международными партнерами.
Также уточняются списки желающих и решаются организационные вопросы.
Какое количество украинцев в Иране и известны ли точные данные, читайте в нашем материале.
Сколько украинцев живет в Иране
Население Ирана в 2025 году составляет 92 417 681 человек. Это на 0,67% больше, чем в 2024 году, и в целом соответствует тенденции устойчивого ежегодного прироста населения — примерно 0,9%.
Иран занимает 17-е место в мировом рейтинге по численности населения.
Страна является многонациональной: среди основных этнических групп — персы, азербайджанцы, курды, арабы, белуджи и туркмены.
По состоянию на 2025 год количество чистых мигрантов составляет 116 786 человек.
Большинство населения — около 73% — проживает в городах. Средний возраст жителей Ирана — 34 года.
Точно неизвестно, какое количество украинцев проживает в Иране, но их немного. Больше всего украинцев было сосредоточено в городе Бушер, там работало до 500 человек на строительстве атомной электростанции.
На данный момент нет точной информации о количестве украинцев, которые находятся в Иране.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерство иностранных дел Украины работает над выяснением данных о наших гражданах, которые находятся в Иране. Об этом он сказал в вечернем обращении 15 июня.
Почему в Иране мало украинцев
Иран — страна с авторитарной системой управления, строгим контролем за въездом и пребыванием иностранцев. Украинцам сложно оформить долгосрочные визы или получить вид на жительство.
В отличие от стран Европы, Канады или США, Иран никогда не был популярным направлением украинской миграции.
Там нет устоявшейся украинской общины или культурной инфраструктуры.
Иностранцы в Иране имеют ограниченный доступ к официальному трудоустройству. Иран постоянно находится под международными санкциями, что делает жизнь иностранцев сложнее.
Дипломатические риски, напряженность в регионе и потенциальные конфликты также отпугивают потенциальных мигрантов.