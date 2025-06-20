Какое количество украинцев в Израиле и сколько из них стали жертвами ракетных атак
Военное противостояние между Ираном и Израилем продолжается. В пятницу, 20 июня, Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Был поражен район, где расположены офисы компании Microsoft и жилые дома. Это произошло на следующий день после обстрела больницы Сорока в том же городе.
Все эти атаки вынуждены переживать и украинцы, проживающие в Израиле или прибывшие туда с визитом.
Сколько украинцев находится в Израиле — читайте в нашем материале.
Известно ли, сколько в Израиле украинцев
Пока точно не известно, сколько граждан Украины находятся в Израиле.
По словам Владимира Зеленского, Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию о наших гражданах, которые находятся на территории Израиля и Ирана. Об этом он заявил в своем вечернем обращении 15 июня.
— Я жду доклад. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле — по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза минует как можно быстрее, — сказал Зеленский.
По данным МИД, в результате массированной ракетной атаки Ирана в Израиле 14 июня погибли пять граждан Украины, среди которых трое детей. Накануне было обнаружено тело Марии Пашкуровой, 30-летней гражданки Украины, которая приехала в страну для лечения дочери от лейкемии.
О ее гибели сообщили через четыре дня после ракетного удара Ирана по многоэтажке в Бат-Яме.
Какое количество украинцев в Израиле искали временной защиты
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, после начала полномасштабного вторжения России в Украину количество украинцев, которые искали временной защиты в Израиле, колебалось в пределах 20-25 тыс. человек.
Однако после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года эта цифра уменьшилась. С того момента в стране находилось примерно 12-13 тыс. граждан Украины.
Как отметил Корнийчук, большинство украинцев в Израиле трудоустроены и имеют родственников или близких знакомых, с которыми поддерживают связь.
Он отметил, что люди не приезжают сюда без надобности, осознавая, что в европейских странах условия для временной защиты значительно лучше.
Также он напомнил, что Израиль не предоставляет украинцам официального статуса беженца, не обеспечивает их жильем или финансовой помощью.