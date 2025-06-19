Какие разведданные убедили Израиль и США, что Иран близок к созданию ядерного оружия: узнал The Economist

Стало известно, какие разведывательные данные убедили Израиль и США в том, что Иран достиг точки невозврата в своем стремлении получить ядерное оружие.

Журналисты издания The Economist узнали, каким было содержание израильского досье о прогрессе иранской ядерной программы.

Что Израиль и США узнали о ядерной программе Ирана

— Эти доказательства побудили Силы безопасности Израиля поддержать атаку. Это было продемонстрировано Америке и другим западным партнерам. Вероятно, это играет важную роль в принятии решений о том, поддерживать ли войну, — говорится в сообщении.

The Economist не видел материал непосредственно, но получил эксклюзивную информацию из авторитетного источника, что дает представление о досье Израиля, которыми они поделились с союзниками, а также о заявлениях, которые они выдвигают по обогащенному урану и ускорению программы Ирана.

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Досье содержит два ключевых сообщения о доказательствах этого утверждения.

Первое заключается в том, что иранская научная группа скрыла определенное количество ядерного материала с неясным статусом обогащения, о котором неизвестно наблюдателям надзорного органа ООН — Международного агентства по атомной энергии.

9 июня МАГАТЭ оценило, что Иран имеет официальные запасы более 400 кг высокообогащенного урана.

Второе сообщение о доказательстве заключается в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командирами ракетных корпусов Ирана.

В издании отмечают: очевидно, для подготовки к будущему сцеплению ядерной боеголовки с ракетой.

Что известно об иранской ядерной программе

Значительная часть предыдущих исследований и деятельности Ирана, связанных с ядерным оружием, уже была в открытом доступе.

МАГАТЭ опубликовало несколько документирующих отчетов, частично основанных на разведывательных данных, предоставленных Израилем и другими странами.

В 2018 году команда Гарвардского университета опубликовала собственный анализ иранских документов, похищенных Израилем.

Источники описывают длительные усилия Ирана по созданию уранового сердечника для бомбы и взрывчатки, чтобы вызвать цепную реакцию, а также программы размещения сферической полезной нагрузки на иранской баллистической ракете Shahab-3.

В отчете, опубликованном 31 мая, МАГАТЭ отметило, что в 2003 году Иран планировал провести то, что Институт науки и международной безопасности называет холодным испытанием — имитацией ядерного оружия, в котором используется природный или обедненный уран, а не оружейного класса.

В оценках разведки Израиля частично повторяется эта информация. В них утверждается, что группа иранских ученых годами работала над открытыми и скрытыми исследованиями, связанными с оружием.

Эти усилия изначально были частью официальной программы исследований ядерного оружия Ирана, известной как AMAD, которая была закрыта в 2003 году, вероятно, из-за опасений американской атаки.

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