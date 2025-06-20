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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Евросоюз не будет снижать предельную цену на российскую нефть до $45

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

Европейский Союз решил временно не снижать предельную цену на российскую нефть. Причина — опасения, что США не поддержат новые санкции на фоне роста мировых цен на нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

ЕС пока не будет снижать предельную цену на нефть из РФ

ЕС рассматривал возможность уменьшить ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. После резкого роста цен на нефть, вызванного нападением Израиля на Иран, странам Евросоюза не удалось прийти к согласию.

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Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщают, что часть государств-членов считает: без поддержки США новое ограничение не сработает. После саммита G7 стало понятно, что Вашингтон не готов к новым жестким шагам против России.

Во время встречи в канадской провинции Альберта президент Дональд Трамп заявил журналистам, что санкции “стоят США слишком дорого”.

Что предусматривает 18-й санкционный пакет ЕС

Несмотря на это, новый санкционный пакет ЕС, 18-й с начала полномасштабного вторжения России в Украину, предусматривает другие ограничения.

В частности, речь идет о запрете на использование газопроводов Северный поток, соединяющих Германию и Россию, а также о расширении санкций SWIFT против дополнительных банков.

Эти вопросы будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что пока нет необходимости снижать предельную цену. По ее словам, нынешний уровень потолка работает.

— В последние дни мы наблюдаем рост цен, поэтому ограничение выполняет свою функцию. Сейчас давления на снижение ценового предела нет, — сказала фон дер Ляйен во время саммита G7.

ЕС пока не будет менять ценовую политику в отношении российской нефти, но продолжит давление через другие санкционные механизмы.

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