Али Хаменеи подготовил список потенциальных преемников – NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал трех высокопоставленных священнослужителей, которые могут стать его преемниками, если с ним что-то случится.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Али Хаменеи назвал возможных преемников на случай своей смерти

Согласно иранской конституции, если умрет верховный лидер, Ассамблея экспертов, состоящая из 88 членов, должна выбрать нового лидера. Этот процесс применялся только один раз — в 1989 году, когда самого Хаменеи избрали на эту должность.

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Хаменеи хочет, чтобы переход власти прошел быстро и без проблем, если он умрет.

После того, как, согласно сообщениям, Хаменеи избежал израильского плана его убийства, президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал верховного лидера Ирана “легкой мишенью”.

— Мы точно знаем, где скрывается так называемый Верховный лидер… Он легкая мишень, но там он в безопасности — мы не собираемся его уничтожать (убивать!), по крайней мере пока, — написал Трамп в Truth Social.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также не исключил возможность нападения на Хаменеи. Он считает, что смерть лидера Ирана не приведет к новым конфликтам, а наоборот, поможет их прекратить.

Тогда как министр обороны Израиля Бени Ганц пошел еще дальше, заявив, что Хаменеи нельзя позволять “продолжать свое существование” после того, как Иран попал ракетой в больницу в Израиле.

Источник: The New York Times

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