Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация забронированных: законно ли и как обжаловать такие действия ТЦК в Украине
Атакой на Украину Путин стремится выставить лидеров G7 слабыми — Сибига
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Израиль нанес удар по истребителям F-14 в центральном Иране — Sky News

Ізраїль
Фото: Unsplash

Израиль нанес удар по истребителям F-14 в центральном Иране.

Об этом сообщают военные, пишет Sky News.

Истребители F-14 сбил Израиль в Иране

— Израильские военные заявили, что недавно их военно-воздушные силы сбили три иранских истребителя F-14 в центральном Иране, — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне началась эскалация конфликта между Израилем и Ираном.

Сейчас смотрят

Так, ночью 13 июня израильские военные нанесли масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив важные объекты, связанные с ядерной и оборонной инфраструктурой. В ответ на удары Иран запустил по Израилю баллистические ракеты.

В ночь на 21 июня Израиль нанес серию ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

Читайте также
Почему Израиль атаковал Иран и что известно о конфликте двух государств
Иран и Израиль: конфликт двух стран

Связанные темы:

ИзраильИранЛітаки
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь