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Израиль нанес удар по истребителям F-14 в центральном Иране — Sky News
Израиль нанес удар по истребителям F-14 в центральном Иране.
Об этом сообщают военные, пишет Sky News.
Истребители F-14 сбил Израиль в Иране
— Израильские военные заявили, что недавно их военно-воздушные силы сбили три иранских истребителя F-14 в центральном Иране, — говорится в сообщении.
Напомним, что в июне началась эскалация конфликта между Израилем и Ираном.
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Так, ночью 13 июня израильские военные нанесли масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив важные объекты, связанные с ядерной и оборонной инфраструктурой. В ответ на удары Иран запустил по Израилю баллистические ракеты.
В ночь на 21 июня Израиль нанес серию ударов по военным и ядерным объектам Ирана.
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