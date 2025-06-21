Израиль нанес удар по истребителям F-14 в центральном Иране — Sky News

Израиль нанес удар по истребителям F-14 в центральном Иране.

Об этом сообщают военные, пишет Sky News.

Истребители F-14 сбил Израиль в Иране

— Израильские военные заявили, что недавно их военно-воздушные силы сбили три иранских истребителя F-14 в центральном Иране, — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне началась эскалация конфликта между Израилем и Ираном.

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Так, ночью 13 июня израильские военные нанесли масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив важные объекты, связанные с ядерной и оборонной инфраструктурой. В ответ на удары Иран запустил по Израилю баллистические ракеты.

В ночь на 21 июня Израиль нанес серию ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

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