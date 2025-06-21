Более 600 работников Голоса Америки получили сообщение об увольнении: что известно

В пятницу, 20 июня, администрация Дональда Трампа разослала уведомление об увольнении более 600 работникам вещателя Голос Америки.

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп увольняет 600 работников Голоса Америки

Массовые увольнения, которые оформлены как уменьшение штата, сократят численность работников агентства до менее чем 200 человек.

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Это около одной седьмой от состава редакции, который был в начале 2025 года.

Сотрудники, попавшие под сокращение, остаются в оплачиваемом отпуске до 1 сентября — после этого решение об увольнении вступит в силу.

Это решение стало очередным шагом администрации Трампа в борьбе с государственными СМИ и, в частности, с Голосом Америки.

На прошлой неделе, на фоне эскалации между Израилем и Ираном, Белый дом временно вернул к работе часть работников персидскоязычной службы.

Но уже 20 июня по крайней мере двое из них также получили уведомление об увольнении.

Несмотря на то, что обжаловать решение невозможно, большинство журналистов уже длительное время находятся в вынужденном отпуске.

По состоянию на сейчас «Голос Америки» вещает только на четырех языках, а радиоэфиры сохранились исключительно для афганской аудитории.

В феврале 2025 года в агентстве работало примерно 1300 журналистов, которые ежедневно транслировали программы на 49 языках для более 360 миллионов зрителей и слушателей по всему миру.

Почему сокращают Голос Америки

Напомним, в мае 2025 года администрация президента США Дональда Трампа заявила о прекращении финансирования вещателя Голос Америки.

Президент США назвал вещатель антитрамповским, заявив, что тот стал Голосом радикальной Америки.

Впоследствии журналисты Голоса Америки и их профсоюзы подали в суд на Агентство глобальных медиа США, заявив, что их закрытие нарушает конституционное право работников на свободу слова, закрепленное Первой поправкой к Конституции.

29 марта окружной судья США Пол Эткен запретил администрации президента Дональда Трампа в одностороннем порядке прекратить работу телерадиокомпании Голос Америки и связанных с ней радиопрограмм, финансирование которых ранее одобрил Конгресс.

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