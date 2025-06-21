Посол ЕС: Грузия может упустить шанс на вступление в Евросоюз
Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что страна может надолго упустить возможность присоединиться к ЕС из-за остановки процесса евроинтеграции.
Об этом он сказал во время выступления на мероприятии в Батуми по случаю Дня Европы, передает SOVA.
Почему Грузия может упустить шанс на вступление в ЕС
Герчинский напомнил, что в 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС и этот шаг был историческим для грузинского народа. Однако, по его словам, европейская интеграция фактически приостановлена.
— Печально, что Грузия может потерять свой исторический шанс на членство в ЕС надолго. Более того, демократия в стране до сих пор под угрозой, — заявил посол.
Он подчеркнул, что членство в ЕС — это не обязательство, а возможность, основанная на суверенном выборе народа и государства. Герчинский также добавил, что интеграция в ЕС означает мир и процветание, а объединяет страны Евросоюза — уважение к истории, культуре и традициям.
Дипломат призвал грузинские власти вернуться на путь демократического развития и подчеркнул, что ЕС готов возобновить совместную работу, если Тбилиси предпримет соответствующие шаги.
— Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии, — резюмировал Герчинский.
Напомним, парламент Грузии прекратил полномочия 49 депутатов нового созыва, а именно представителей оппозиционных партий – Единства – Национального движения, Коалиции за перемены и Сильной Грузии.
Фото: EU Delegation Georgia