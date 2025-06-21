Кто такой Сергей Тихановский, которого отпустил Лукашенко: биография и подробности жизни
В Беларуси освободили некоторых политических заключенных, одним из которых стал Сергей Тихановский, после визита специального представителя президента США Кита Келлога в Минск.
Факты ICTV рассказывают, кто такой Сергей Тихановский, как он стал политическим заключенным и почему его называют одним из самых известных оппозиционеров в Беларуси.
Сергей Тихановский — кто это такой
Сергей Тихановский — белорусский общественный деятель и предприниматель, которого считают оппозиционером. Ему 46 лет.
Сам Сергей родился в Горках и вырос в Гомеле. Там Тихановский получил образование на филологическом факультете Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины.
Некоторое время Сергей вел предпринимательскую деятельность, в частности, стал организатором концертов, открыл ночные клубы в Мозыре и Гомеле, руководил сетью салонов мобильной связи и был владельцем видеостудии.
В 2019 году Тихановский стал автором и ведущим YouTube-канала Страна для жизни, который вскоре стал очень популярным в Беларуси, поскольку на онлайн-платформе освещались случаи коррупции и злоупотребления среди чиновников.
Задержание Сергея Тихановского
В мае 2020 года, перед выборами президента в Беларуси, Сергей Тихановский заявил о своем желании баллотироваться. Но Центральная избирательная комиссия в Беларуси не зарегистрировала его на выборах.
Вместо него кандидатом в президенты Беларуси зарегистрировалась жена Сергея — Светлана Тихановская. В конце мая во время пикета по сбору подписей за ее выдвижение Сергея и еще девять человек вскоре задержали.
Этих лиц обвинили в нанесении телесных повреждений местным правоохранителям, а также якобы в организации действий, имеющих целью нарушение общественного порядка.
После ареста Сергей присоединился к кампании своей жены, Светланы Тихановской, как руководитель ее штаба и доверенное лицо.
Летом 2020 года состоялись выборы президента Беларуси, после чего должность занял Александр Лукашенко. Стоит отметить, что представители белорусской оппозиции и ряда стран мира не признали результаты этих выборов.
Вскоре в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Этим же летом Светлана Тихановская вместе с детьми выехала в Литву.
Кто приказал задержать Сергея Тихановского
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко через два месяца заявил, что оппозиционера Сергея Тихановского задержали по его указанию. Он обвинил общественного деятеля в том, что тот якобы пытался организовать Майдан в Беларуси.
В конце Тихановского осудили в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. В декабре 2021 года суд в Беларуси вынес решение — до 18 лет колонии строгого режима по четырем политическим статьям.
Позже к его наказанию добавили еще 1,5 года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Сам оппозиционер не признал вину. Как сообщали журналисты, его держали в полной изоляции, ведь более двух лет не было публичной информации о Тихановском.
Воссоединение Сергея и Светланы Тихановских
Освобожденный из заключения Сергей уже воссоединился со своей женой — Светланой Тихановской. Он уже покинул Беларусь. Вместе с женой, его ждали сын Карней и дочь Агния, которые находились за границей.
Как обратили внимание журналисты, на обнародованных кадрах с места встречи можно увидеть, что Тихановский существенно похудел.
При этом журналисты отмечают, что Сергей очень сильно изменился внешне, если сравнивать с событиями до ареста в 2020 году.
После визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Минск стало известно, что освобождены по меньшей мере 14 политических заключенных. Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила этих людей по просьбе президента США Дональда Трампа.