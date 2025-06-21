Трамп заявил, что США не должны тратить 5% ВВП на оборону, в отличие от других стран НАТО
Все страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП, но США не обязаны придерживаться этих стандартов.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Politico.
США не обязаны тратить 5% ВВП на оборону
Трамп уже давно настаивает на том, чтобы страны НАТО тратили больше средств на оборону. При этом президент заявил, что Америка не должна тратить 5%. Сейчас же США выделяют около 3,4% ВВП на армию.
— Мы так долго поддерживаем НАТО… Поэтому я не думаю, что мы должны, но считаю, что страны НАТО точно должны, — добавил он.
Заявления Трампа, которые могут вызвать недовольство у лидеров других стран Североатлантического альянса, прозвучали за несколько дней до саммита в Нидерландах.
На встрече лидеры 32 стран-членов обсудят планы по оборонным расходам и организацию сил НАТО. Сейчас большинство стран альянса тратят немного больше 2% ВВП, а некоторые планируют увеличить этот показатель до 3% в течение следующих одного-двух лет.
Politico пишет, что отказ Трампа от увеличения оборонного бюджета может не понравиться республиканцам в Конгрессе, которые настаивают на росте до 5% ВВП.
Лидеры партии уже критиковали его планы за то, что они не предполагают увеличения расходов, за исключением разовых инвестиций. Достижение предложенного уровня означало бы оборонный бюджет Пентагона на уровне примерно $1,4 трлн.
Пока только Польша, Эстония, Латвия и Литва официально согласились выделять 5% ВВП на оборону. Ожидается, что большинство остальных стран НАТО присоединятся к этой инициативе на саммите.
Но согласны не все. Например, Испания собирается выступить против повышения уровня оборонных расходов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в письме, что для страны это не только нереалистичная цель, но и контрпродуктивная.