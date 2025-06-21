Есть незначительный прогресс в переговорах Украины с Россией – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия достигают незначительного прогресса в переговорах по завершению войны.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о продвижении мирных переговоров.

Трамп о переговорах Украины с Россией

— Россия и Украина достигают незначительного прогресса, — коротко сказал Трамп.

Сейчас смотрят

Несмотря на то, что именно США настаивали на мирных переговорах, их представителей не было во время двух встреч украинской и российской делегации в Стамбуле.

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы вероятности возобновления переговорного процесса с Украиной уже после 22 июня.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что именно Россия вот уже 100 дней игнорирует предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня.

По его словам, все это время РФ только прибегала к манипуляциям и усиливала террор против Украины, игнорируя усилия Штатов по прекращению убийств.

Источник : Fox News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.