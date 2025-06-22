125 самолетов, 14 MOP и Томагавки: Пентагон раскрыл детали удара по ядерным объектам Ирана

Во время совместной пресс-конференции в Пентагоне после операции Полночный молот министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступили с первыми официальными заявлениями по удару по ядерным объектам Ирана.

ВС США остаются в состоянии повышенной боевой готовности

Генерал Кейн подчеркнул, что американские силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

– Наши силы остаются в состоянии повышенной готовности и полностью готовы реагировать на любые иранские меры возмездия или опосредованные атаки, что было бы невероятно плохим выбором. Мы будем защищаться. Безопасность наших военнослужащих и гражданского населения остается нашим главным приоритетом, – сказал он.

По словам Кейна, эта воздушная атака стала самым большим ударом в истории с использованием стратегических бомбардировщиков B2.

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Удар не встретил ни одного сопротивления со стороны Ирана – не было зафиксировано запусков ракет земля-воздух или перехватов со стороны истребителей.

Он также уточнил, что на раннем этапе операции США использовали маневры обмана в Тихом океане, а летевшие впереди основной группы самолеты-разведчики помогли обеспечить проход основного ударного эшелона к целям.

На двух ядерных объектах США применили 14 30-тысячефунтовых бомб массированного проникновения (MOP) – это первое их боевое использование. Основную часть операции выполняли семь стратегических бомбардировщиков B2 Spirit, вылетевших из континентальной части США на восток.

Кроме того, подтвержден запуск более 24 крылатых ракет Томагавк из американской подводной лодки по целям в Исфахане. Всего в спецоперации было привлечено более 125 американских самолетов.

– Это была сложная и рискованная миссия, которую наши объединенные силы выполнили с исключительным мастерством и дисциплиной, – отметил Кейн.

Удар США по Ирану

В воскресенье ранним утром бомбардировщики ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Иране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что это может привести к опасной эскалации конфликта в Ближневосточном регионе.

Американские военные самолеты и подлодки атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана, что стало прямым вмешательством США в войну между Израилем и Ираном.

Удары были нанесены по двум главным центрам обогащения урана – укрепленному объекту в горном районе Фордо и заводу в Натанге, который ранее атаковал Израиль менее мощным оружием.

Третий объект расположен недалеко от древнего города Исфахан, где, как полагают, Иран хранит уран.

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