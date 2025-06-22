Не конец игры: в Иране заявили о сохранении запасов обогащенного урана

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что несмотря на удары США по ключевым ядерным объектам, страна сохранила свои запасы обогащенного урана. В США готовятся к возможным атакам Ирана.

Иран сохранил запасы обогащенного урана

— Даже если ядерные объекты разрушены, это еще не конец игры. Обогащенные материалы, знания и политическая воля остаются, — написал Али Шамхани на платформе X.

Он добавил, что “инициатива за теми, кто действует разумно и избегает слепых ударов. Сюрпризы будут продолжаться”.

Министерство внутренней безопасности США сообщило о повышенной угрозе террористических атак после авиаударов по Ирану.

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В бюллетене Национальной системы предупреждения о терроризме отмечается, что ожидаются “кибератаки низкого уровня” со стороны проиранских активистов.

В США также опасаются, что обострение конфликта между Израилем и Ираном может подтолкнуть экстремистов к насильственным действиям или преступлениям на почве ненависти.

Риски для США после ударов по Ирану

Сенатор Марк Келли (демократ от Аризоны), бывший капитан ВМС США, предупредил, что удары США по Ирану значительно повысили риски не только для 40 тыс. американских военных на Ближнем Востоке, но и для гражданского населения в США.

— Это может привести к террористическим атакам здесь, дома. У Ирана много прокси-сил, и они могут ответить, — сказал он в эфире NBC News.

О самих ударах объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, атаки были проведены по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Эсфаган.

— Мы успешно завершили атаку по трем ядерным объектам в Иране, в частности по главному — Фордо. Все самолеты вышли из иранского воздушного пространства. Все возвращаются домой, — написал Трамп на платформе Truth Social.

Удар по Ирану произошел через два дня после того, как Белый дом заявил, что Трамп в течение двух недель решит, привлекать ли США к конфликту между Ираном и Израилем.

Это стало серьезным изменением риторики. Еще недавно Трамп настаивал на дипломатическом решении и направлял представителей в Тегеран для переговоров по ядерной программе.

Конфликт между Израилем и Ираном продолжается уже вторую неделю. США официально вступили в него 21 июня, нанеся удары по иранским ядерным объектам.

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