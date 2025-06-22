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Марта Бондаренко, редактор ленты
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Радиация не повысилась после атак США на ядерные объекты Ирана — МАГАТЭ

Атака США на Иран: что известно о состоянии радиации
Фото: Getty Images

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что после ударов США по ядерным объектам Ирана не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов.

Об этом МАГАТЭ сообщило в соцсети X.

Атака США на Иран

— После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов, — говорится в сообщении.

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Впоследствии, когда появится больше информации, МАГАТЭ предоставит дополнительные оценки ситуации в Иране.

Известно, что ночью в воскресенье американские бомбардировщики и подводные лодки атаковали три ключевых ядерных объекта в Иране – объекты в Фордо, Натанзи и вблизи города Исфахан. Атака Америки на Иран стала прямым вмешательством США в войну Израиля и Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Сообщается, что ВВС США впервые применили для боевых действий 13-тонную бомбу под названием GBU-57.

В то же время Трамп пригрозил Ирану мощным и жестким ответом, если Тегеран решится ответить США.

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