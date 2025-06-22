Радиация не повысилась после атак США на ядерные объекты Ирана — МАГАТЭ
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что после ударов США по ядерным объектам Ирана не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов.
Об этом МАГАТЭ сообщило в соцсети X.
Атака США на Иран
— После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов, — говорится в сообщении.
Впоследствии, когда появится больше информации, МАГАТЭ предоставит дополнительные оценки ситуации в Иране.
Известно, что ночью в воскресенье американские бомбардировщики и подводные лодки атаковали три ключевых ядерных объекта в Иране – объекты в Фордо, Натанзи и вблизи города Исфахан. Атака Америки на Иран стала прямым вмешательством США в войну Израиля и Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Сообщается, что ВВС США впервые применили для боевых действий 13-тонную бомбу под названием GBU-57.
В то же время Трамп пригрозил Ирану мощным и жестким ответом, если Тегеран решится ответить США.