Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Риски для Украины и мира: какие последствия будет иметь удар США по Ирану
США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанге и Исфахане ночью 22 июня. Как заявил президент США Дональд Трамп, все критические объекты иранской ядерной программы были полностью уничтожены. Также он предостерег Иран от ответного удара.
В свою очередь Иран признал атаки со стороны США, но заявил, что ущерб не критичен, и пообещал продолжить обогащать уран.
Между тем в воскресенье утром ситуация на Ближнем Востоке обострилась еще больше: Израиль и Иран обменялись ракетными ударами.
Мировое сообщество по большей части осудило радикальное решение президента США. Обеспокоенность выразили ООН, ЕС, Германия, Франция, Китай и другие государства, в то время как традиционные союзники Америки, в частности Великобритания, Япония, Австралия и другие, были гораздо мягче в своей реакции. Последние призвали к миру, однако подчеркнули опасность, исходящую от Ирана.
Израиль же ожидаемо приветствовал такие действия США, поблагодарив Трампа за “смелое решение”, которое поможет Ближнему Востоку “войти в эпоху процветания”.
Какие геополитические последствия будет иметь удар США по Ирану, обострят ли последние события еще больше ситуацию на Ближнем Востоке и что это означает для Украины, в частности в контексте полномасштабной войны — Факты ICTV расспросили у политолога Владимира Фесенко.
Конфликт между Ираном и Израилем: ожидать ли обострения
На сегодняшний день наиболее вероятным является сценарий продолжения боевых действий между Ираном и Израилем, считает Владимир Фесенко. И здесь, отмечает эксперт, главное, чтобы не было эскалации конфликта. И именно от действий Ирана зависит, что будет дальше.
Есть два самых больших риска, если Иран нанесет ответные удары — будет атаковать американские военные базы. И первый — США возобновят атаки Ирана, а значит опасность увеличения масштабов войны станет более реалистичной.
Также есть риск того, что Иран может заблокировать Ормузский пролив. И это тоже, по мнению политолога, приведет к дальнейшему участия США в боевых действиях. Также среди возможных последствий действий Штатов — свержение режима аятоллы Али Хаменеи.
— Поэтому, если, как считают некоторые эксперты, нынешнее руководство Ирана будет сконцентрировано на том, чтобы спасти свой режим, оно должно избегать прямых атак против США, — отмечает эксперт.
Таким образом, какое-то время боевые действия между Ираном и Израилем, скорее всего, будут продолжаться. А дальше есть вероятность того, что руководство Ирана пойдет на переговоры об отказе от обогащения урана на своей территории. Поскольку теперь, находясь в самой слабой позиции за почти пять десятилетий, лидеры Ирана под международным давлением будут более склонны принять соглашение.
Есть риск и возникновения разногласий между США и Израилем. Представители американской власти говорят, что они не собираются вести войну за свержение режима, у Израиля, по мнению многих экспертов, такие намерения есть. И вот здесь между двумя странами, которые стали союзниками в этой войне, прослеживается столкновение взглядов. А это может спровоцировать осложнение отношений между государствами в будущем.
Удар США по Ирану: последствия для Украины
Первое негативное последствие для Украины — смещение фокуса внимания с войны в нашей стране на ситуацию на Ближнем Востоке.
— Сейчас внимание международного сообщества, в частности США, и даже наших европейских партнеров переключилось на войну на Ближнем Востоке. Наша война отошла на второй план. Это было очень заметно на саммите G7, в первую очередь из-за поведения Трампа.
Однако в любом случае риски из-за войны на Ближнем Востоке, риски энергетического кризиса, они сейчас достаточно велики, поэтому наша война отошла на второй план, — говорит Владимир Фесенко.
О войне не забудут, отмечает эксперт, поскольку она стратегическая, более важная и масштабная, но ситуативный эффект от действий на Ближнем Востоке действительно перенимает на себя большую часть внимания.
Второе последствие удара США по Ирану — возможный рост цен на нефть. А это означает, что у России может появиться больше денег на войну против Украины.
Третий негативный фактор связан с вероятным недополучением столь необходимого Украине американского оружия, в частности систем ПВО, боеприпасов для определенных систем противовоздушной обороны и зенитных систем, из-за поставок этого военного компонента в Израиль.
— Украине было бы важно приобрести американское оружие. Здесь, конечно, трудно оценить, насколько у нас в этом плане будут проблемы. Но если вспомнить войну с ХАМАСом два года назад, то тогда Украина испытывала дефицит в артиллерийских снарядах, а сейчас могут возникнуть определенные нюансы с точки зрения реализации наших потребностей в системах ПВО, — добавляет Владимир Фесенко.
Еще один негативный аспект заключается в создании стимула для дополнительных контактов между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который предлагает выступить посредником между Ираном и Израилем.
— Другое дело, что, безусловно, эта война создает определенные проблемы для России, поскольку в случае поражения Ирана ослабляется позиция России на Ближнем Востоке. К тому же, публичная поддержка Путиным Ирана может осложнить его отношения с Трампом, — добавляет политолог.
Дополнительный риск — усиление ракетных ударов России по Украине, поскольку у страны-агрессора появилось еще одно “оправдание” террора.
— Они, как это уже бывало ранее, могут копировать действия американцев и говорить: ну, раз США так поступают, почему мы не можем? Они использовали этот аргумент, когда начали войну против Украины, и оправдывались тем, что США в свое время проводили военные операции против Ирака и Ливии, мол, вот и мы так можем, — добавляет Владимир Фесенко.
Также США могут действительно еще больше отдалиться от мирного процесса, как того опасается большинство экспертов.
— Что касается дальнейшего переговорного процесса, по-разному может быть. Пока рано делать выводы, — отмечает эксперт.
Решительные действия Трампа могут иметь и положительные последствия. Если президент США все же дожмет Иран и почувствует вкус победы, то это может подтолкнуть его к более решительным действиям и в отношении России.
— Безусловно, речь не будет идти о военных атаках на Россию и прочем. И я не думаю, что это кардинально изменило бы отношение Трампа к Путину, но тем не менее именно вкус победы и положительная отдача от решительных действий может немного изменить тактику президента США.
Таков возможный позитивный сценарий удара США по Ирану. Кто знает, может и Россия тогда была бы более конструктивной в дальнейшем переговорном процессе, — добавил эксперт.
Сейчас, как отмечает эксперт, ощущаются определенные опасения Кремля относительно ситуации на Ближнем Востоке, и американцы могли бы этим воспользоваться, чтобы дожать Россию в переговорах. Но это пока слишком оптимистичный сценарий. Если со стороны США и будет давление в мирном процессе, то на обе стороны. И как это сработает, сейчас сказать трудно.
Главное, чтобы не было эскалации конфликта между Ираном и Израилем, поскольку это, безусловно, будет отвлекать внимание мирового сообщества от событий в Украине, а негативных рисков станет больше.