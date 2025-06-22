Риски для Украины и мира: какие последствия будет иметь удар США по Ирану

Таким образом, какое-то время боевые действия между Ираном и Израилем, скорее всего, будут продолжаться. А дальше есть вероятность того, что руководство Ирана пойдет на переговоры об отказе от обогащения урана на своей территории. Поскольку теперь, находясь в самой слабой позиции за почти пять десятилетий, лидеры Ирана под международным давлением будут более склонны принять соглашение.

Есть риск и возникновения разногласий между США и Израилем. Представители американской власти говорят, что они не собираются вести войну за свержение режима, у Израиля, по мнению многих экспертов, такие намерения есть. И вот здесь между двумя странами, которые стали союзниками в этой войне, прослеживается столкновение взглядов. А это может спровоцировать осложнение отношений между государствами в будущем.

Удар США по Ирану: последствия для Украины

Первое негативное последствие для Украины — смещение фокуса внимания с войны в нашей стране на ситуацию на Ближнем Востоке.

— Сейчас внимание международного сообщества, в частности США, и даже наших европейских партнеров переключилось на войну на Ближнем Востоке. Наша война отошла на второй план. Это было очень заметно на саммите G7, в первую очередь из-за поведения Трампа.

Однако в любом случае риски из-за войны на Ближнем Востоке, риски энергетического кризиса, они сейчас достаточно велики, поэтому наша война отошла на второй план, — говорит Владимир Фесенко.

О войне не забудут, отмечает эксперт, поскольку она стратегическая, более важная и масштабная, но ситуативный эффект от действий на Ближнем Востоке действительно перенимает на себя большую часть внимания.

Второе последствие удара США по Ирану — возможный рост цен на нефть. А это означает, что у России может появиться больше денег на войну против Украины.

Третий негативный фактор связан с вероятным недополучением столь необходимого Украине американского оружия, в частности систем ПВО, боеприпасов для определенных систем противовоздушной обороны и зенитных систем, из-за поставок этого военного компонента в Израиль.

— Украине было бы важно приобрести американское оружие. Здесь, конечно, трудно оценить, насколько у нас в этом плане будут проблемы. Но если вспомнить войну с ХАМАСом два года назад, то тогда Украина испытывала дефицит в артиллерийских снарядах, а сейчас могут возникнуть определенные нюансы с точки зрения реализации наших потребностей в системах ПВО, — добавляет Владимир Фесенко.

Еще один негативный аспект заключается в создании стимула для дополнительных контактов между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который предлагает выступить посредником между Ираном и Израилем.

— Другое дело, что, безусловно, эта война создает определенные проблемы для России, поскольку в случае поражения Ирана ослабляется позиция России на Ближнем Востоке. К тому же, публичная поддержка Путиным Ирана может осложнить его отношения с Трампом, — добавляет политолог.

Дополнительный риск — усиление ракетных ударов России по Украине, поскольку у страны-агрессора появилось еще одно “оправдание” террора.

— Они, как это уже бывало ранее, могут копировать действия американцев и говорить: ну, раз США так поступают, почему мы не можем? Они использовали этот аргумент, когда начали войну против Украины, и оправдывались тем, что США в свое время проводили военные операции против Ирака и Ливии, мол, вот и мы так можем, — добавляет Владимир Фесенко.

Также США могут действительно еще больше отдалиться от мирного процесса, как того опасается большинство экспертов.